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Fenerbahçe, Başakşehir'i Batshuayi'nin golüyle mağlup etti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Başakşehir'i Batshuayi'nin golüyle mağlup etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i, 90+4. dakikada Michy Batshuayi'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek zirvede puan kaybına izin vermedi. Bu galibiyetle puanını 57'ye yükselten sarı-lacivertliler, liderliğini sürdürdü. Batshuayi'nin 14. golü attığı maçta Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde ise cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe, Başakşehir\'i Batshuayi\'nin golüyle mağlup etti
24.01.2024 - 22:17,
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i, 90+4. dakikada Michy Batshuayi'nin penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup ederek zirvede puan kaybına izin vermedi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, Tadic ve Dzeko ile önemli pozisyonlardan yararlanamadı. İlk yarı boyunca rakip ceza sahasında etkili olan sarı-lacivertliler, gol atmayı ise başaramadı. RAMS Başakşehir'in 45+2. dakikada 10 kişi kaldığı mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarıda da rakip yarı alanda oynayan ve üst üste pozisyonlar üreten sarı-lacivertliler, 90+4. dakikaya kadar golü bulamadı. Maçın 90. dakikasında Sebastian Szymanski'nin ceza sahası dışından şutunda top savunmada Onur Ergün'ün eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Fenerbahçe, 90+4. dakikada Michy Batshuayi'nin penaltıdan kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Bu galibiyetle puanını 57'ye yükselten sarı-lacivertliler, liderliğini sürdürdü.

Batshuayi'nin 14. golü

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, bu sezonki gol sayısını 14'e yükseltti.

Sezon başından beri ligde istediği kadar forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncu, buna rağmen önemli skor katkısı sağladı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın daha çok Avrupa maçlarında ilk 11'de görevlendirdiği Batshuayi, o kulvarda 5 golle takımına yardımcı olurken, kupada ise 4 gol buldu.

RAMS Başakşehir karşısında takımına galibiyeti getiren golü atan Belçikalı santrfor, ligdeki gol sayısını da 5'e yükseltti.

Batshuayi böylece bu sezon 14. golünü kaydetti.

Oosterwolde cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde, cezalı duruma düştü.

RAMS Başakşehir karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan genç oyuncu, maçın 20. dakikasında sarı kart gördü.

Oosterwolde, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, gol yollarında düşüşte

Fenerbahçe, Süper Lig'de son haftalarda gol atmakta zorluk yaşadı.

Ligin 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 ile geçen sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta da Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Kaynak: AA
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