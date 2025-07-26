Fenerbahçe Başkan Adayı Kutlualp Önemli Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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Fenerbahçe Başkan Adayı Kutlualp Önemli Açıklamalarda Bulundu

26.07.2025 16:49
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Hakan Bilal Kutlualp, Şampiyonlar Ligi'ne katılımın önemini vurgulayarak birlik çağrısında bulundu.

FENERBAHÇE Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp, "Önümüzde çok önemli maçlar var. Bizim için hayati önem taşıyan maç var. Şampiyonlar Ligi'ne katılmamız hem manevi anlamda hem maddi anlamda kulübe katkı sağlayacak" dedi.

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam ediyor. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp gündeme dair açıklamalarda bulundu. Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Hakan Bilal Kutlualp, "Ben buraya çıktıktan sonra dedim çıkayım biz birlik olalım, sayın başkan bir milat çizsin çünkü bu lastik gibi uzuyor gidiyor. Önümüzde çok önemli maçlar var. Bizim için hayati önem taşıyan maç var. Şampiyonlar Ligi'ne katılmamız hem manevi anlamda hem maddi anlamda kulübe katkı sağlayacak. 3 Temmuz'da örgüt bu operasyonu yaptığı zaman 5 Ağustos 'Biz bundan güçlenerek çıkarız' diye yazan tek adamım ben. Ondan sonra siz kalkıp bizi düşürün 2'nci lige dediğiniz zaman, ben 5 Ağustos'ta zaten camia şaşkın, düşmanın ne olduğu belli değil kripto hayalet dedim. Fenerbahçe hiçbir zaman haram puana razı olmaz. Her türlü haksız puanı reddeder. Benim demokratik anlayışım bu. Dedim ki, Sayın Aziz Yıldırım zaman istifa etsin, evet bunu söyledim. Gidip yargılandığı zaman anasının ak sütü gibi ak bir şekilde döneceğinden hiçbir şüphem yoktu. Bir dönem bende yönetimdeydim. O suçlamalar varsa bende içindeyim. Bunları dinlemeyip polemik yapmak istiyorsunuz. Bu örgüt bunları yaptı. Burada birleşelim, efsane başkanın önderliğinde herkes barışsın. Bu yapı, bu şerefsizlere karşı ne yapacağız konuşalım" ifadelerine yer verdi.

'MAHKEMEDE DE KONUŞTUK'

Başkan adayı Kutlualp, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Diğer gün programda 'Siz bu paraları nereden buluyorsunuz? Türkiye'nin en zengin camiası, en zengin başkanı bizim şunu şuradan itemediğimiz yerde, bunu nasıl itiyorsunuz diye soralım' dedim. Sordum. Size de sorun dedim. Büyük bir haksızlık, adil rekabet var. Bunlar bu şerefsizliği yapmış. Bana emniyette sordular, ifadede var. Sordular 'Aziz Yıldırım'ın yasa dışı işine şahit oldunuz mu' dediler, hayır dedim. Yapar mı dediler, hayır dedim. Şu menajer çalışmanı zorladınız mı, orada detaylı anlattım. Bana telefon açtı, Fenerbahçe'nin haklarına halel getirmeyecek şekilde çalışırsın dedi. İfademe baktım; kumpasçı bunlar, onu yazmamışlar, olmaz dedim. Onu yazdılar, altı çizili yazdılar büyük, imzaladım. Mahkemede de konuştuk. Bu işlere son vereceğiz. Ağzınıza sakız olmuş. Herkesi kucaklayın, başkansınız. Elinizi sıkmak bile nasip olmadı. Altın çağımızda Fenerbahçe formasıyla ateşli şekilde birbirimize selam verdik, bu. Bu olaydan 1 sene sonra, 'Ben bu işlerden ürktüm, korktum. Ailem var, şirketim var. Gözünün üstünde kaşın var derler, bu işi yapmam' dediniz. Gittiniz. Bunu söylemekten hicap duyuyorum. 2013'te kalktınız, bu şerefsizlerin her şeyi belli oldu, ilk başta bir şey bilinmiyordu, gittiniz adamlara platin sponsor oldunuz. Bunları konuşmayalım. O gün niyetiniz kötü değildi. Siz de bilmiyordunuz ama siz 2 sene sonra bilmiyordunuz. Ben 30 gün sonra bilmiyordum. Bunlarla birbirimize vurmayı bırakalım. Biz birbirimizin düşmanı değiliz. Düşman orada, her gün genişliyor, büyüyor. Siz bu camianın başkanı olarak, Aziz Bey efsane başkan olarak herkes birbiriyle barışsın."

Kaynak: DHA

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