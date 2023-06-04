Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinde son saniye sürprizi yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray ile Fenerbahçe'nin NEF Stadı'nda oynayacağı derbi öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, derbiyi izleme davetini geri çeviren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maça dakikalar kala büyük sürpriz yaptı.
Başkan Ali Koç, derbiye dakikalar kala NEF Stadı'na giriş yaptı. GS TV, Başkan Koç'un stada geldiği anları yayınladı.
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