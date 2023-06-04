Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinde son saniye sürprizi yaptı - Son Dakika
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinde son saniye sürprizi yaptı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinde son saniye sürprizi yaptı

04.06.2023 19:01

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in davetini geri çeviren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maça dakikalar kala NEF Stadı'na gelerek büyük sürpriz yaptı. GS TV, Başkan Koç'un stada giriş anlarını canlı yayınladı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray ile Fenerbahçe'nin NEF Stadı'nda oynayacağı derbi öncesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

DAVETİ KABUL ETMEMİŞTİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, derbiyi izleme davetini geri çeviren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maça dakikalar kala büyük sürpriz yaptı.

Ali Koç'tan son saniye sürprizi! GS TV tarihi anları canlı yayınladı

STADA GELDİ

Başkan Ali Koç, derbiye dakikalar kala NEF Stadı'na giriş yaptı. GS TV, Başkan Koç'un stada geldiği anları yayınladı.

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Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinde son saniye sürprizi yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinde son saniye sürprizi yaptı - Son Dakika
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