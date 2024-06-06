Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kongre Öncesi Destek İstedi - Son Dakika
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kongre Öncesi Destek İstedi

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Seçimli Olağan Kongre öncesi Antalya'da kongre üyeleri ve derneklerin üyeleri ile bir araya gelerek destek istedi. Koç, kongre üyelerinin sorularını cevapladı ve çocukların formalarını imzaladı. Kongre üyelerinden önümüzdeki 3 yıl için destek talep eden Koç, toplantının ardından Antalya'dan ayrıldı.

06.06.2024 09:22
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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, hafta sonu yapılacak olan Seçimli Olağan Kongre öncesi Antalya'da kongre üyeleri ve derneklerin üyeleri ile bir araya gelerek destek istedi.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için heyecanlı geri sayım başladı. Sarı-lacivertlilerde 3 yıl boyunca başkanlık görevini üstlenecek yeni başkan 8-9 Haziran tarihlerinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde çoğunluk aranmaksızın yapılacak. Kongre için sayılı saatler kala Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Antalya ve çevre illerde bulunan kongre üyeleri ve kentte faaliyet gösteren taraftar derneklerinin üyeleri ile bir araya geldi.

Çocukların formalarını imzaladı

Seçimli Olağan Kongre çalışmaları kapsamında Antalya ve çevre illerde yaşayan kongre üyeleri ile kent merkezinde bulunan bir otelde bir araya gelen Koç, coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Basına kapalı olarak gerçekleşen etkinlikte Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç kongre üyelerinin sorularını içtenlikle cevapladı. Koç, salonda bulunan sarı laciverti renklere gönül veren çocukların formalarını da imzalamayı ihmal etmedi.

Kongre için destek istedi

Yaklaşık 4 saat süren buluşmada kongre üyelerine seslenen Ali Koç, hafta sonu yapılacak olan Seçimli Olağan Kongre'de Antalya ve çevre illerin kongre üyelerinden önümüzde ki 3 yıl için destek istedi. Delegeler ve dernek üyeleri ile tek tek fotoğraf çekinen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, toplantının ardından Antalya'dan ayrıldı. Mevcut başkan Ali Koç'un yönetiminde Acun Ilıcalı, Burak Kızılhan, Erol Bilecik, Sertaç Komşuoğlu gibi isimler yer alıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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