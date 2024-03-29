Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün geleceği için alternatifler üzerinde çalışıyor

Spor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: "İki tane ekstrem var; Biri hiçbir şey yapmamak ki bana sorarsanız en kötüsü budur. Diğer ekstrem ise ligden çekilmek, bir süre futbol faaliyetlerini durdurmak. Bu iki ekstremin arasında muhtelif konular, alternatifler var. İnsanlarla istişare ettikçe daha da yeni fikirler geliyor." - İSTANBUL