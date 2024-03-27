Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Genel Kurul İçin Kongre Üyelerine Çağrıda Bulundu - Son Dakika
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Genel Kurul İçin Kongre Üyelerine Çağrıda Bulundu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Genel Kurul İçin Kongre Üyelerine Çağrıda Bulundu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurul için kongre üyelerine çağrıda bulundu. Koç, '2 Nisan'da Fenerbahçeliyim diyen herkesin omuzlarında taşıdığı sorumlulukla bu toplantıda yerini alacağından hiç şüphem yok' dedi.

27.03.2024 12:57  Güncelleme: 14:01
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurul için kongre üyelerine çağrıda bulundu. Koç, "2 Nisan'da Fenerbahçeliyim diyen herkesin omuzlarında taşıdığı sorumlulukla bu toplantıda yerini alacağından hiç şüphem yok" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan Salı günü Ülker Stadyumu'nda yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi, kongre üyelerine çağrıda bulundu. Sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Başkan Koç, "3 Temmuz sürecinden itibaren kulübümüzün her dinamiğiyle maruz bırakıldığı, mücadele etmek zorunda kaldığı haksızlık ve adaletsizlikler zinciri hepimizin malumudur. Camia olarak uzun zamandır her mecrada anlatmaya çalıştıklarımızın anlaşılmadığı, dile getirdiklerimizin yeterince karşılık bulmadığı, adaletsizliklerin katlanarak arttığı süreçlerden geçiyoruz. Buna da her geçen gün tanık oluyoruz. Fenerbahçe'ye reva görülen bu sistematik kötülüğe rağmen sahip olduğu benliğin güçlü bir yansıması olarak her fırsatta ülke değerlerimize olan saygımızı, milli değerlerimize olan bağlılığımızı, vatanımıza duyduğumuz aidiyeti vurguladık. Bu bilinçten hiçbir zaman şaşmadık. Tüm haksızlıklara karşı dik durmaya, tüm yapılanlara rağmen ülkemize hizmet etmeye, sporun her branşında zirveye oynamaya, Türkiye'mizi temsil eden sporcular yetiştirmeye, bayrağımızı ulusal ve uluslararası alanda gururla taşıyan gençler geliştirmeye, altyapımızda yüzlerce çocuğumuza yuva olmaya devam ettik" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçeliyim diyen herkesin bu toplantıda yerini alacağından hiç şüphem yok"

Olağanüstü genel kurulun ilk gününde salt çoğunluğun sağlanacağından şüphesi olmadığını belirten Ali Koç, "Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla; Fenerbahçe bunları yaparken, Fenerbahçe'ye karşı yapılan haksızlıkların durmaksızın katlanarak devam etmesi, milyonlarca taraftarı olan kulübümüzün camiasına dönerek yaşananları kendi içinde sorgulaması artık zaruret haline gelmiştir. İşte burada milyonları temsil eden kongrelerimize çok önemli bir görev düşmektedir. Fenerbahçe'mizin tarihinde bir mihenk taşı olarak gördüğüm bu toplantıyı sizlerin katılımı, desteği, ilgisi ve katma değeri olmadan istediğimiz şekilde yapamayız. 2 Nisan Salı günü saat 17.00'de Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştireceğimiz olağanüstü genel kurul toplantımız, tüm bu sebeplerle tarihi bir kimlik taşımaktadır. Tüzüğümüzün 24. maddesinin 2. bendi gereğince ilk toplantıda nitelikli çoğunluk sağlanmazsa toplantımız her zaman olduğu gibi bir sonraki haftaya ertelenmek zorunda kalacaktır. Ancak Fenerbahçe öyle günlerden geçmektedir ki bugünün ikincisi olmamalı, olmayacaktır. 2 Nisan'da Fenerbahçeliyim diyen herkesin omuzlarında taşıdığı sorumlulukla bu toplantıda yerini alacağından hiç şüphem yok. Bir asrı aşkın onurlu bir tarihe sahip olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 37. başkanı olarak siz değerli kongre üyelerimizden taşıdığınız sorumluluğun bilinciyle olağanüstü genel kurulumuzun ilk günü olan 2 Nisan'da salt çoğunluğu sağlamanızı ve kulübümüze destek olmanızı önemle rica ederim. 'Fenerbahçe sokakta oynasın, biz kaldırımda destekleriz' diyenlerin omuz omuza duruşunu Fenerbahçe için bu kritik dönemde bir kez daha en güçlü şekilde ortaya koyacağımıza, haykıracağımıza inancım tamdır" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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