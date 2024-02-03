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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan adaylık açıklaması: Haziran'da yeni başkan olacak - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan adaylık açıklaması: Haziran'da yeni başkan olacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim olacağını söyledi. Kendisine devam etmesi yönünde teveccüh gösterenlere teşekkür eden Koç, bu kararının Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inandığının altını çizdi.

03.02.2024 14:49  Güncelleme: 15:27
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Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan adaylık açıklaması geldi. Ali Koç , "Haziran ayında yeni bir başkanımız ve yeni bir yönetimimiz olacak." diyerek adaylık tartışmalarına son noktayı koydu.

"BU KARARIM FENERBAHÇE'NİN HAYRINA"

Ali Koç, "Başkanlığımın devamına dair teveccühünüze teşekkür ederim. Onur duydum, gururlandım ancak Allah'ın izniyle haziran ayında yeni bir başkanımız ve yeni bir yönetimimiz olacak. Bu kararımın Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inanın." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan adaylık açıklaması: Haziran'da yeni başkan olacak

SADETTİN SARAN AÇIKLAMASI

Başkan Koç, "Şampiyonluğa giderken imza toplamak neyin nesi? deniyor. Sadettin Saran, benim bir dönem daha devam etmem gerektiğini ve kendisinin aday olmak istemediğini söyledi. Ben de devam etmeyi düşünmediğimi ve aday olmasının iyi olacağını söyledim. İmzayı toplamasının gerekli olduğunu biz söyledik." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç\'tan adaylık açıklaması: Haziran\'da yeni başkan olacak

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Faruk Ilgaz Tesisleri, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan adaylık açıklaması: Haziran'da yeni başkan olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan adaylık açıklaması: Haziran'da yeni başkan olacak - Son Dakika
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