Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan tarihe geçecek bir satış daha! Chelsea ile el sıkıştı

Olympiakos yenilgisiyle Avrupa Ligi'nde havlu atan Fenerbahçe'de derbi zaferinin mutluluğu pek uzun sürmedi. Eleştiri oklarının hedefi yine Başkan Ali Koç oldu. Başkanlığı döneminde sportif başarı kazandıramayan Ali Koç, yine bir oyuncu satışıyla kulüp tarihine damgasını vuracak.

RÜDİGER KRİZİ

Son günlerde yedek bırakılan Szalai hakkında İngiliz medyasında da çok fazla haber çıkıyor. Antonio Rüdiger'le mukavele uzatamayan Chelsea, sezon sonu gidecek futbolcusunun yerini devre arasında dolduracak. Başarılı savunmacı Rüdiger'in, Chelsea yerine Real Madrid'den yana tercihini kullandığı aktarıldı.

16+6 MİLYON EURO

Chelsea, Szalai için 16+6 milyon euroluk paket sundu. 16 milyon euro net, 6 milyon euro çeşitli bonuslar. Bir aksilik çıkmazsa Macar savunmacı devre arasında Chelsea'nin yolunu tutacak.

ELJİF VE VEDAT'I GÖNDERDİ

Ali Koç döneminde Vedat Muriç'i 17 milyon euroya Lazio'ya, 16.5 milyon euroya da Eljif'i Napoli'ye satıldı. Ali Koç'un ilk senesinde Josef, Giuliano, Fernandao'nun satışından da kasaya yaklaşık 30 milyon euro giriş olmuştu.