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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve İsmail Kartal Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İçin Stada Geldi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve İsmail Kartal Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İçin Stada Geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve İsmail Kartal Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İçin Stada Geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör İsmail Kartal ve oyuncular, Ülker Stadyumu'nda düzenlenen olağanüstü genel kurul toplantısı için stada geldi. Başkan Koç ve beraberindekiler, tribünlerde yerlerini alan kongre üyeleri tarafından alkışlarla karşılandı. Toplantıda, son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımı'nın Süper Lig'den çekilmesi dahil konular görüşülecek.

02.04.2024 16:43  Güncelleme: 16:48
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Teknik Direktör İsmail Kartal ve oyuncular, olağanüstü genel kurul toplantısı için stada geldi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu tarafından geçtiğimiz günlerde alınan karar gereği olağanüstü genel kurul toplantısı, Ülker Stadyumu'nda yapılıyor. Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri; Teknik Direktör İsmail Kartal ile oyuncular Bright Osayi-Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'yla birlikte stada geldi. Başkan Koç ve beraberindekiler, tribünlerde yerlerini alan kongre üyeleri tarafından alkışlarla karşılandı.

Üyeler, İsmail Kartal'a da uzun süre tezahüratta bulundu.

Bugünkü toplantıda, son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımı'nın Süper Lig'den çekilmesi dahil konular görüşülecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve İsmail Kartal Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İçin Stada Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve İsmail Kartal Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İçin Stada Geldi - Son Dakika
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