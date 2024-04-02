Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve İsmail Kartal Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İçin Stada Geldi

Amasya'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü sportif etkinliklerle kutlandı

Amasya'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Amasya Otizm Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, Vali Yılmaz Doruk, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ve otizmli çocuklar bir araya geldi. Konuşmalarda, engelli bireylerin hayatın her alanında yer almalarını sağlamak için yapılan çalışmalar vurgulandı. Otizmli çocuklar spor gösterileri gerçekleştirdi ve mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı.