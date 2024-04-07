Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri maç sonrası stattan ayrıldı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri maç sonrası stattan ayrıldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri maç sonrası stattan ayrıldı

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçe, mağlup duruma düşmesinin ardından sahadan çekildi. Maçın tatil edilmesinin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri stadyumdan ayrıldı.

07.04.2024 22:24  Güncelleme: 22:26
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, yarıda kalan Süper Kupa maçı sonrası stattan ayrıldı.

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe, Şanlıurfa'da karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleye U19 takımı ile çıkarken, 1. dakikada 1-0 mağlup duruma düştü. Fenerbahçeli futbolcular daha sonra 4. dakikada sahadan çekildi. Hakem Volkan Bayarslan'ın maçı tatil etti.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri futbolcular, müsabakanın tatil edilmesinin ardından stadyumdan ayrıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri maç sonrası stattan ayrıldı - Son Dakika

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