Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında oy kullandı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, oyunu kullandı.
Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen seçimli genel kurulda, 12 sandıkta oy kullanma işlemleri gerçekleştirilirken başkan Ali Koç da oyunu kullandı.
Şekip Mosturoğlu, Sevil Becan ve Nihat Tokat'ın başkanlık için yarıştığı seçimli genel kurulda başkan Ali Koç, 7 numaralı sandıkta oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.
Basının yoğun ilgisi eşliğinde oyunu kullanan Koç, oy verme işlemi öncesinde ve sonrasında üyelerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.
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