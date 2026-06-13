Fenerbahçe Başkanı için Lokma İkramı - Son Dakika
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Fenerbahçe Başkanı için Lokma İkramı

Fenerbahçe Başkanı için Lokma İkramı
13.06.2026 10:54
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Özkan Kapar, Aziz Yıldırım'ın başkanlığı için Gercüş'te lokma tatlısı dağıttı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde esnaflık yapan Özkan Kapar, süslediği işyerinde Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım için lokma tatlısı dağıttı.

Gercüş ilçesinde Fenerbahçe taraftarı Özkan Kapar, Aziz Yıldırım'ın başkanlığa seçilmesi nedeniyle cadde üzerinde tezgah kurup vatandaşlara lokma tatlısı ikram etti. İş yerinin camlarını Fenerbahçe logoları ve Aziz Yıldırım fotoğraflarıyla süsleyen Kapar, "Aziz Yıldırım başkan olduğundan dolayı vatandaşlarımıza tatlı dağıttım. İnşallah Aziz Yıldırım'ın başkanlığı bu sezon bize şampiyonluğu getirir" dedi.

'BAŞKANLIK ŞEREFİNE HERKESE TATLI DAĞITIYOR'

Galatasaray taraftarı olduğunu belirten Hasan Bıçakçı da Özkan Kapar'a teşekkür ederek, "Ben Galatasaray fanatiğiyim ama Özkan arkadaşımın bu hareketini tebrik ediyorum, başkanlık şerefine herkese tatlı dağıtıyor. Ben daha önce İstanbul'da Aziz Yıldırım'ın şirketlerinde çalıştım; kendisi son derece dürüst bir adamdır. Hiçbir zaman çalıştığımızın, alın terimizin emeğini geciktirmezdi. Yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Vatandaşlardan Deham Demirtaş ise, "Özkan kardeşimiz Aziz Yıldırım başkan oldu diye burada herkese tatlı dağıtıyor. Bu güzel ve birleştirici hareketinden dolayı kendisini tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ekonomi, Yaşam, Spor, Son Dakika

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