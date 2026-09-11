Fenerbahçe Basketbol medya gününde 9 yeni oyuncuyla hedef Final Four - Son Dakika
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Fenerbahçe Basketbol medya gününde 9 yeni oyuncuyla hedef Final Four

Fenerbahçe Basketbol medya gününde 9 yeni oyuncuyla hedef Final Four
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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müzede medya günü düzenledi. Genel menajer Derya Yannier ve başantrenör Sarunas Jasikevicius, 9 yeni oyuncunun katıldığı kadroyla her kupayı ve Final Four'u hedeflediklerini söyledi.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi medya günü gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın medya günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nde düzenlendi. Toplantıda Fenerbahçe Genel Menajeri Derya Yannier, Başantrenör Sarunas Jasikevicius ve oyunculardan Nicolo Melli, Wade Baldwin IV, Melih Mahmutoğlu, Shane Larkin, Talen Horton-Tucker ve Braxton Key yer aldı.

Derya Yannier: "Her kupayı kazanmak için mücadele edeceğimiz bir sezona başlayacağız"

Takıma çok sayıda yeni oyuncu katıldığını aktaran Fenerbahçe Genel Menajeri Derya Yannier, "Bu sezon kadromuzda normalden fazla değişiklik olabileceğini söylemiştik ve öyle oldu. Bazı oyuncularımız takımın ana karakterini yansıtmak için bizimle devam ediyor. Her kupayı kazanmak için mücadele edeceğimiz bir sezon için başlayacağız. Bu sezon kağıt üzerinde içimize sinen bir kadro oluşturduk ama pratikte nasıl olacağını göreceğiz" dedi.

NBA Europe gündemine ilişkin de konuşan Yannier, "Avrupa basketbolunda enteresan bir süreçten geçiyoruz. Ekim ayı başında tüm ekipler bir araya gelip ortak fikir belirtecek. Avrupa basketbolunun önünde iyi günler görüyorum. Kolektif çözüm ortaya konursa çok ciddi pasta büyüyecektir. Avrupa basketboluna ciddi yatırım yapılma durumu var, bu hepimiz için heyecan verici" diye konuştu.

Sarunas Jasikevicius: "Oluşturduğumuz takım için heyecanlıyız"

Bu sezon daha karar verici ve tecrübeli oyunculara yöneldiklerini ifade eden Başantrenör Sarunas Jasikevicius, "Oluşturduğumuz takım için heyecanlıyız. Yapmamız gerekenin sabırlı olmak ve çok çalışmak olduğunu biliyoruz. Resmi sezonun başlamasını bekliyoruz. Aslında transfer piyasası zamanlama ve fırsatlarla ilgiliydi. Temel olarak daha fazla karar vericiyi kadromuza katmaya çalıştık. Geliştirmek istediğimiz noktalardan biri buydu. Geçen sezon savunmada kolay sayılara izin veriyorduk. Bakalım kurduğumuz tecrübeli ekiple bunların ne kadarını başarabileceğiz" şeklinde konuştu.

Nicolo Melli: "Oynadığımız basketboldan keyif almalıyız"

İtalyan basketbolcu Nicolo Melli de yeni sezon için heyecanlı olduklarını aktararak, "Bu takımla olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe, hırslı ve hedefleri olan bir organizasyon. Sezonun uzun olduğunu ve hedeflerimize ulaşmak için çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Türkçemin daha iyi olması için çalışıyorum. Takımın yapabileceklerini henüz bilmiyorum. 9 yeni oyuncumuz var. Öncelikle uyum sağlamalı ve oynadığımız basketboldan keyif almalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Wade Baldwin IV: "Final-four hedefleyen bir takımız"

ABD'li basketbolcu Wade Baldwin IV, çok yeni oyuncuları olduğunu aktararak, "Çok başarılı kariyerlere sahipler. Fenerbahçe'de de aynı başarıyı tekrarlamalarını bekliyoruz. Biz Final Four hedefleyen bir takımız, bu yolda çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Melih Mahmutoğlu: "Taraftarlarımız güzel bir takım izleyecekler"

Takıma katılan yeni oyunculara yardımcı olduklarını ve onların Jasikevicius'un sistemine adapte olmasıyla güzel bir takım izleteceklerini vurgulayan Kaptan Melih Mahmutoğlu ise, "Her sezon olduğu gibi heyecanlıyız. Geçen sezonu güzel bitirdik, bu sezon da aynı hedeflerle yola çıktık. Sabırsızlıkla oynayacağımız maçları bekliyoruz. İlk maçımız zaten Cumhurbaşkanlığı Kupası olacak. İnşallah hepimiz için sağlıklı, mutlu bir yıl olur. 9 yeni oyuncumuz var, hepsi birbirinden değerli. Herkes sisteme adapte olmaya çalışıyor. Zaman alacaktır ama önemli olan hocanın sisteminde takım oyununu sahaya yansıtmak. Elimizden geldiğince yeni oyunculara yardımcı oluyoruz. Taraftarlarımız güzel bir takım izleyecekler. Sonucu da hepimiz için güzel olur diye düşünüyorum" diye konuştu.

Talen Horton-Tucker: "Tecrübeli bir takımız ve büyük hedeflerimiz var"

Tekrardan Euroleague final-four için ciddi hedefleri olduğunu ifade eden ABD'li basketbolcu Talen Horton-Tucker, "Heyecanlıyız, elimizde iyi bir oyuncu grubu var. Tecrübeli bir takımız ve büyük hedeflerimizle yeni sezona başlıyoruz. Kısa süreli aralarla maça çıkıyoruz. Bunun için de kendinizi hazırlamanız gerekiyor. Ama ben bunu seviyorum. Oyunumda farklı opsiyonlar oluşturmaya çalışıyorum. Önümüzdeki sezon için hedeflerimden biri de bu" dedi.

Braxton Key: "Hedeflerimiz şampiyonluklar, bu yolda takıma yardımcı olmak istiyorum"

Yeni transferlerden ABD'li basketbolcu Braxton Key, Fenerbahçe'de olmaktan dolayı mutluluğunu belirterek, "Burada olmak harika. Hedeflerimiz şampiyonluklar. Tekrar Final Four'da olup kazanmak istiyoruz. Ben de bu yolda takıma yardımcı olmak istiyorum" açıklamasında bulundu.

Shane Larkin: "Burada hedefim şampiyonluklar kazanmak"

Fenerbahçe'nin, A. Efes'ten transfer ettiği milli basketbolcu Shane Larkin ise çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Fenerbahçe'ye karşı çok defa oynadım ve bu kulübe çok saygı duyuyorum. Burada hedefim kesinlikle şampiyonluklar kazanmak. A. Efes de bu ülkeye gelmemi sağlayan takımdı, onlara da çok saygı duyuyorum. Ben Fenerbahçe gibi bir kulüpte, böyle bir taraftarın önünde oynayacağım için çok mutluyum. Sezona hazırlanma anlamında takım bana çok yardımcı oluyor. En kısa sürede en iyi şekilde sahaya dönmeyi planlıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Basketbol medya gününde 9 yeni oyuncuyla hedef Final Four - Son Dakika

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