Fenerbahçe Baskonia\'yı 19 sayı farkla geçerken Beşiktaş ve A. Efes mağlup oldu

Euroleague'de Türk takımları 10. haftayı 1 galibiyetle kapattı. Fenerbahçe, Baskonia'yı 19 sayı farkla mağlup ederken, Beşiktaş evinde Zalgiris'e, A. Efes de Paris Basketbol'a kaybetti.

Euroleague'de 10. hafta heyecanı, oynanan müsabakaların ardından tamamlandı. Haftanın karşılaşmalarında Fenerbahçe, Beşiktaş ve A. Efes parkeye çıktı. Fenerbahçe, sahasında İspanya temsilcisi Baskonia'yı 84-65'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, bu sezon evinde oynadığı 6. karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak iç sahadaki yenilmezliğini sürdürdü. Fenerbahçe, ligdeki 7. galibiyetini elde etti.

Beşiktaş ise sahasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı ağırladı. Siyah-beyazlılar, mücadeleden 83-67'lik skorla mağlup ayrılarak bu sezonki 6. yenilgisini yaşadı.

A. Efes de sahasında Fransa temsilcisi Paris Basketbol ile karşı karşıya geldi. Lacivert-beyazlı ekip, rakibine 95-90 mağlup oldu ve ligdeki 6. yenilgisini aldı.

Lider Panathinaikos

Yunan ekibi Panathinaikos, 8 galibiyet, 2 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Kızılyıldız, 7 galibiyet, 3 mağlubiyetle averajla ikinci basamakta yer alırken, aynı galibiyet sayısına sahip Fenerbahçe haftayı 4. sırada kapattı. A.Efes 12, Beşiktaş 13. sırada bulunuyor.

Euroleague'de 10. haftanın toplu sonuçları şöyle:

Real Madrid: 112 - Panathinaikos: 115

A.Efes: 90 - Paris Basketbol: 95

Fenerbahçe: 84 - Baskonia: 65

Hapoel Tel Aviv: 90 - Barcelona: 93

ASVEL: 95 - Bayern Münih: 99

Olimpia Milano: 73 - Valencia Basket: 84

Beşiktaş: 67 - Zalgiris Kaunas: 83

Olympiakos: 57 - Kızılyıldız: 62

Virtus Bologna: 75 - BC Dubai: 93

Partizan: 88 - Maccabi Tel Aviv: 67