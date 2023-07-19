Fenerbahçe, Becao transferi için görüşmelere başladı

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Son olarak Tadic'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde Udinese forması giyen Brezilyalı stoper Becao'nun transferi için görüşmelere başlandığını belirtti.
Fenerbahçe'den KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Rodrigo Nascimento França (Becao) 'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Udinese Calcio ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmeleri tamamlamak üzere İstanbul'a davet edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'nin sözleşmesinin son yılındaki Becao için Udinese'ye 9 milyon euro bonservis ödemesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı stoper ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Becao geçen sezon Udinese ile 28 maça çıktı. 27 yaşındaki savunmacı bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı verirken, sezonu 11 sarı kartla tamamladı.
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