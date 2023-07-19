Fenerbahçe, Becao transferi için görüşmelere başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Becao transferi için görüşmelere başladı

19.07.2023 16:02

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde, Brezilyalı stoper Becao'nun transferi için görüşmelere başlandığı ve oyuncunun İstanbul'a davet edildiği belirtildi.

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Son olarak Tadic'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde Udinese forması giyen Brezilyalı stoper Becao'nun transferi için görüşmelere başlandığını belirtti.

"İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ"

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Rodrigo Nascimento França (Becao) 'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Udinese Calcio ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmeleri tamamlamak üzere İstanbul'a davet edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Fenerbahçe'nin sözleşmesinin son yılındaki Becao için Udinese'ye 9 milyon euro bonservis ödemesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı stoper ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

SEZONU 11 SARI KARTLA TAMAMLADI

Becao geçen sezon Udinese ile 28 maça çıktı. 27 yaşındaki savunmacı bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı verirken, sezonu 11 sarı kartla tamamladı.

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