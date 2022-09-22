Fenerbahçe Beko: 87-98 - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko: 87-98

22.09.2022 22:33
Fenerbahçe Beko: 87-98

SALON: Mustafa Kemal AtatürkHAKEMLER: Zafer Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Burak DurmuşPINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 11, Jaylon Brown 17, Flatten 6, Vittorio Brown 3, Deniz, McCollum 23, Berkan 7, Mert, Delgado 18, Thomas 2FENERBAHÇE BEKO: Wilbekin 19, Metecan 8, Şehmus 5, Pierre 7, Booker...

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Burak Durmuş

PINAR KARŞIYAKA: Kenan Sipahi 11, Jaylon Brown 17, Flatten 6, Vittorio Brown 3, Deniz, McCollum 23, Berkan 7, Mert, Delgado 18, Thomas 2FENERBAHÇE BEKO: Wilbekin 19, Metecan 8, Şehmus 5, Pierre 7, Booker 10, Calathes 7, Motley 16, Edwards 20, Melih, Hayes 2, Guduric 41'İNCİ PERİYOT: 18-25İLK YARI: 38-423'ÜNCÜ PERİYOT: 65-725 FAUL: 35.49 Kenan Sipahi (Pınar Karşıyaka), 37.36 Guduric (Fenerbahçe Beko)

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi ligin iddialı iki takımı Pınar Karşıyaka ve Fenerbahçe Beko'yu İzmir'deki Pınar Cup 2022'de karşı karşıya getiren özel maçta gülen taraf konuk ekip sarı-lacivertliler oldu: 87-98. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele tamamen dolu tribünler önünde oynandı. Pınar Karşıyaka'nın maç akşamı İzmir'e ulaşan yeni transferi Litvanyalı forvet Mindaugas Kuzminskas maçı saha kenarında izledi. Geçen hafta EuroBasket 2022'de Polonya Milli Takımı'yla yarı final oynayıp şampiyona dönüşü Panathinaikos'la anlaşan eski Pınar Karşıyakalı Mateusz Ponitka da maçı tribünden izledi.

İlk periyotta Metecan ve Edwards'la etkili olan Fenerbahçe, öne geçip 10 dakikalık bölümü 25-18 tamamladı. İkinci periyodun başında fark 11 sayıya kadar çıksa da yeni pivotu Delgado'nun oyuna girmesiyle pota altından üst üste sayılar bulan Karşıyaka, maça denge getirdi. İlk yarı ev sahisinden Kenan Sipahi'nin turnikesiyle 42-38 konuk ekip lehine bitti. Üçüncü periyotta yeni transferlerinden Wilbekin'in skorer oyunuyla kontrolü yeniden eline alan sarı-lacivertliler farkı tekrar açtı. Dördüncü periyot 72-65 Fenerbahçe üstünlüğüyle başladı. Son 10 dakikada McCollum'la 3 kez farkı 3 sayıya kadar düşüren Kaf-Kaf'a Wilekin ve Edwards'ın kritik basketleriyle yanıt veren Fenerbahçe salondan 98-87 galip ayrıldı.

Turnuvada yarın saat 20.00'de aynı salonda Fenerahçe - BC Prometey maçı oynanacak.


- İzmir
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Basketbol: Pınar Cup 2022 Basketbol: Pınar Cup 2022 Pınar Cup dev maçla başlıyor Pınar Cup dev maçla başlıyor
Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Kenan Sipahi, Fenerbahçe, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko: 87-98 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko: 87-98 - Son Dakika
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