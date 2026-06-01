Fenerbahçe Beko, A. Efes\'i Yenerek Seride Öne Geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, A. Efes'i 60-59 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız
Fenerbahçe Beko: Devon Hall 3, Tarık Biberovic 16, Bonzie Colson 3, Nicolo Melli 16, Khem Birch, Talen Horton Tucker 14, Mikael Jantunen 5, Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Brandon Boston Jr 3, Melih Mahmutoğlu
Başantrenör: Sarunas JasikeviciusKai Jones
A. Efes: Shane Larkin 10, Nick Weiler-babb 2, Vincent Poirier 10, Ercan Osmani 9, PJ Dozier 17, Jordan Loyd 6, Erkan Yılmaz 2, Kai Jones 2, Şehmus Hazer 1, Rolands Smits
Başantrenör: Pablo Laso
1. Periyot: 21-6 (A. Efes lehine)
Devre: 34-21 (A. Efes lehine)
3. Periyot: 51-36 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL
