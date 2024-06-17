Fenerbahçe Beko, ABD'li şutör gard Devon Hall'u kadrosuna kattı

Spor

Fenerbahçe Beko Basketbol Erkek Takımı, ABD'li şutör gard Devon Hall'u kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Hall ile iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2021 yılından bu yana İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milano'da forma giyen oyuncu, THY Avrupa Ligi'nde üç sezonda 93 maça çıktı ve 8,8 sayı, 2,5 ribaunt, 2,1 asist ortalamalarıyla oynadı.

Milano ekibiyle üst üste üç kez İtalya şampiyonluğu yaşayan Hall, bir kez de İtalya Kupası'nı (2022) kazandı.