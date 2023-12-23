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Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'i deplasmanda mağlup etti - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'i deplasmanda mağlup etti

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda ALBA Berlin'i 91-82 yenerek 9. galibiyetini elde etti. ALBA Berlin ise 13. yenilgisini aldı. Fenerbahçe Beko, bir sonraki maçında Anadolu Efes ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin\'i deplasmanda mağlup etti
23.12.2023 - 00:15,
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Salon: Mercedes-Benz Arena

Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Ioannis Foufis (Yunanistan), Amit Balak (İsrail)

ALBA Berlin: Brown 15, Koumadje 8, Spagnolo 8, Thiemann 8, Bean, Procida 11, Wetzell 12, Delow 4, Schneider 3, Thomas 13

Fenerbahçe Beko: Wilbekin 20, Calathes 4, Pierre 4, Motley 14, Hayes-Davis 7, Sertaç Şanlı 4, Papagiannis 15, Guduric 2, Dorsey 12, Madar 4, Sestina 5, Tarık Biberovic

1. Periyot: 26-24

Devre: 47-51

3. Periyot: 59-72

THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin takımını 91-82 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla 16. maçında 9. galibiyetini elde ederken, ALBA Berlin 13. yenilgisini aldı.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 28 Aralık Perşembe günü bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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