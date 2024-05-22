Fenerbahçe Beko Almanya'ya ulaştı - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko Almanya'ya ulaştı

Fenerbahçe Beko Almanya\'ya ulaştı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu için Almanya'ya ulaştı. Berlin'e inen takımı Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu ve taraftarlar karşıladı. Takım, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra otelde konaklamak üzere hareket etti. Dörtlü Final organizasyonunda Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Real Madrid, Panathinaikos ve Olympiakos da mücadele edecek. Fenerbahçe Beko'nun ilk maçı Panathinaikos ile olacak.

22.05.2024 21:27
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu için Almanya'ya ulaştı.

Başkent Berlin'e inen sarı-lacivertli kafileyi Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı ve çok sayıda taraftar karşıladı. Başkonsolos Şanlı ve taraftarlar, kaptan Melih Mahmutoğlu'na çiçek verdi.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius ve oyuncular, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri kırmadı. Kafile tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde kendilerini bekleyen otobüse binerek otele hareket etti.

Berlin'de 24-26 Mayıs'ta yapılacak Dörtlü Final organizasyonunda Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra İspanya'dan Real Madrid, Yunanistan'dan da Panathinaikos ve Olympiakos mücadele edecek.

Fenerbahçe Beko, organizasyondaki ilk maçını 24 Mayıs Cuma TSİ 19.00'da Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile yapacak.

Sarı-lacivertli ekibin kadrosunda şu basketbolcular bulunuyor: ???????

Melih Mahmutoğlu, Scottie Wilbekin, Mert Emre Ekşioğlu, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic, Metecan Birsen, Yiğit Hamza Mestoğlu (Türkiye), Nigel Hayes-Davis, Nate Sestina (ABD), Nick Calathes (Yunanistan), Amine Noua (Fransa), Marko Guduric (Sırbistan), Dyshawn Pierre (Kanada), Tyler Dorsey (Yunanistan/ABD), Yam Madar (İsrail)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko Almanya'ya ulaştı - Son Dakika

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