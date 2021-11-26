Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının ardından

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes'e 89-84 yenilen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Aleksandar Djordjevic, baştan sona iyi oynadıkları maçı son iki dakikada yaptıkları hatalarla kaybettiklerini söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Djordjevic, "Maç boyunca hücum ve savunma açısından çok iyi oynadık. Maçın sonunda enerjimiz düştü, çok önemli üç atışımız girmedi. 38 dakika boyunca iyi oynadığımız maçı son iki dakikada kaybettik." diye konuştu.

Sarı-lacivertli takımın 12 maçta sadece 3 galibiyet almasıyla ilgili soru üzerine Djordjevic, "Zor zamanlarda savaşmaktan başka çaremiz yok. Eksiklerimiz var. Milli takımda oyuncularımız var. Maç maç düşünerek ve galip gelerek bunu düzelteceğiz." ifadelerini kullandı.

Ataman: "Larkin bir yıldız gibi oynadı ve galibiyetle ayrıldık"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko karşısında son çeyreğe kadar iyi oynamadıklarını söyledi.

Özellikle üç çeyrekte çok top kaybettiklerini belirten Ataman, "Setleri yapamadık. İkinci yarıda Larkin'in hazır olduğunu gördük. Bir yıldız gibi oynadı ve salondan galibiyetle ayrıldık." dedi.

Deneyimli çalıştırıcı, Micic ile ilgili soruya, "Aslında Micic top kayıpları nedeniyle beni çok kızdırdı. Larkin'i boş bırakmak için Micic'i oyunda tuttuk. Micic biraz da savunmanın konsantrasyonunu üzerine çeksin diye oyunda kaldı." yanıtını verdi.