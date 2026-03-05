Fenerbahçe Beko, AS Monaco\'yu Yendi

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 30. haftasında sahasında Fransız ekibi AS Monaco'yu 88-70 mağlup ederek 22. galibiyetine elde etti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Carlos Cortes (İspanya), Saulius Racys (Litvanya)
Fenerbahçe Beko: Baldwin 10, Tarık Biberovic 10, Jantunen 10, Colson 14, Birch 4, Bacot 2, Tucker 28, Boston 3, Silva 7, de Colo, Onuralp Bitim, Metecan Birsen
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Monaco: Okobo 8, Blossomgame 12, Theis 11, Diallo 4, James 14, Hayes 4, Begarin 7, Nedovic 8, Strazel 2, Tarpey
Başantrenör: Vasilis Spanoulis
1. Periyot: 20-15
Devre: 44-36
3. Periyot: 66-52
Beş faul alan: Theis (Monaco) - İSTANBUL
