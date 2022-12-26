Fenerbahçe, 2022'nin son derbisinde Anadolu Efes'i uzatmalarda devirdi

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko, normal süresi 79-79 sona eren maçta Anadolu Efes'i uzatmalarda 93-90 mağlup etti. Fenerbahçe 10. galibiyetini elde etti, Anadolu Efes ise ligdeki dördüncü mağlubiyetini aldı.

CLYBURN YETMEDİ

Fenerbahçe Beko'da Johnathan Motley ve Dyshawn Pierre 23'er sayı kaydetti. Anadolu Efes'te 39 sayıyla oynayan Will Clyburn maçın en skoreri olmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Aytuğ Ekti, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı

Fenerbahçe Beko: Calathes 9, Wilbekin 6, Pierre 23, Hayes-Davis 13, Motley 23, Guduric 8, Metecan Birsen 3, Biberovic 8, Melih Mahmutoğlu, Samet Geyik

Anadolu Efes: Micic 8, Beaubois 7, M'Baye 7, Clyburn 39, Dunston 19, Larkin 8, Egehan Arna, Buğrahan Tuncer, Karahan Efeoğlu 2

1'inci periyot: 24-23

İlk yarı: 50-40

3'üncü periyot: 71-54

Normal süre: 79-79