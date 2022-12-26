Fenerbahçe, 2022'nin son derbisinde Anadolu Efes'i uzatmalarda devirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, 2022'nin son derbisinde Anadolu Efes'i uzatmalarda devirdi

26.12.2022 22:15

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde normal süresi 79-79 eşitlikle sona eren maçta Anadolu Efes'i uzatmalarda 93-90 mağlup etti. Son 5 resmi maçından mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte kötü gidişe 'dur' dedi. Sarı-lacivertliler ligde puanını 20'ye çıkardı. Anadolu Efes ise bu sezon ligdeki 4. mağlubiyetini aldı ve haftayı 19 puanla tamamladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko, normal süresi 79-79 sona eren maçta Anadolu Efes'i uzatmalarda 93-90 mağlup etti. Fenerbahçe 10. galibiyetini elde etti, Anadolu Efes ise ligdeki dördüncü mağlubiyetini aldı.

Son nefeste gelen zafer! Dev derbiyi Fenerbahçe kazandı

CLYBURN YETMEDİ

Fenerbahçe Beko'da Johnathan Motley ve Dyshawn Pierre 23'er sayı kaydetti. Anadolu Efes'te 39 sayıyla oynayan Will Clyburn maçın en skoreri olmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Aytuğ Ekti, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı

Fenerbahçe Beko: Calathes 9, Wilbekin 6, Pierre 23, Hayes-Davis 13, Motley 23, Guduric 8, Metecan Birsen 3, Biberovic 8, Melih Mahmutoğlu, Samet Geyik

Anadolu Efes: Micic 8, Beaubois 7, M'Baye 7, Clyburn 39, Dunston 19, Larkin 8, Egehan Arna, Buğrahan Tuncer, Karahan Efeoğlu 2

1'inci periyot: 24-23

İlk yarı: 50-40

3'üncü periyot: 71-54

Normal süre: 79-79

YORUMLAR
500
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının ardından - Dimitris Itoudis Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının ardından - Dimitris Itoudis Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 93 A.Efes: 90 Basketbol Süper Ligi: Fenerbahçe Beko: 93 A.Efes: 90

Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman, Anadolu Efes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, 2022'nin son derbisinde Anadolu Efes'i uzatmalarda devirdi - Son Dakika


Son Dakika
22:13 Pençe Kilit'ten acı haber! Gaziantep'e şehit ateşi düştü
22:11 Fenerbahçe, 2022'nin son derbisinde Anadolu Efes'i uzatmalarda devirdi
21:41 Klip çekimi için İstanbul'a gelen DJ Akman gözaltına alındı
21:32 Futbolseverler asılsız paylaşımı nedeniyle Ahmet Çakar'a tepki gösterdi
21:21 Kabineden bir müjde de çiftçilere! Gübre ve yem fiyatlarına indirim yapılacak
20:59 Galibiyet hasreti yine dinmedi! Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ateşle oynuyor
20:23 Karadeniz gazının piyasa değeri ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat duyurdu
19:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EYT açıklaması: Amacımız yılbaşından önce gündemimizden çıkarmak
19:43 Fransız basınından küstah haberler! Paris'te öldürülen 3 kişi için Türkiye'yi suçladılar
19:37 Kars'ta 14 yıl önce kaybolan şahsın öldürülüp evinin bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2022 22:41:57. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, 2022'nin son derbisinde Anadolu Efes'i uzatmalarda devirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement