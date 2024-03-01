Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 2023-24 sezonu 27. hafta maçında sahasında İspanyol ekibi Baskonia Vitoria-Gasteiz'i 111-96 mağlup ederek 16. galibiyetine imza attı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Robert Lottermoser, Tomislav Hordov, Arturas Sukys
Fenerbahçe Beko: Calathes 11, Dorsey 4, Noua 7, Hayes-Davis 19, Sertaç Şanlı 8, Motley 11, Biberovic 17, Sestina 14, Guduric 13, Wilbekin 1, Papagiannis 6
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Baskonia: Marinkovic 18, Miller-McIntyre 8, Diez 15, Costello 9, Moneke 14, Howard 4, Kotsar 2, Sedekerskis 9, Theodore 11, Rogkavopoulos 6
Başantrenör: Dusko Ivanovic
1. Periyot: 32-34 (Baskonia lehine)
Devre: 55-54 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 78-78 - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko, Baskonia'yı mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika
Trabzonspor, Şubat ayında oynadığı zorlu müsabakaların hikayesini anlatan bir video yayımladı. Abdullah Avcı, Uğurcan Çakır ve Edin Visca'nın motivasyon konuşmaları ve takımın maçlara hazırlık süreci görüntülerde yer alıyor.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın Avrupa kupalarına gitmeyi hedeflediğini ve bu hedefin peşinden gideceklerini söyledi. Uğurlu, maçın kısır geçtiğini ve rakibin deplasmanda oynadığı için geriye çekilmesinin normal olduğunu belirtti.
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