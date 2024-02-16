Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i yenerek Türkiye Kupası finaline çıktı - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i yenerek Türkiye Kupası finaline çıktı

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet\'i yenerek Türkiye Kupası finaline çıktı

Fenerbahçe Beko, Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu yarı final ikinci maçında Beşiktaş Emlakjet'i 99-68 yenerek, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu. Fenerbahçe Beko, maça hızlı başlayarak ilk çeyreği 24 sayı farkla önde kapattı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 61-28 önde gitti. Üçüncü periyotta da skor avantajını koruyan Fenerbahçe Beko, müsabakayı 99-68 kazanarak finale yükseldi.

16.02.2024 23:27  Güncelleme: 23:28
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Salon: Karatay Spor ve Kongre Merkezi

Hakemler: Kaan Büyükçil, Ali Şakacı, Hüseyin Çelik

Fenerbahçe Beko: Motley 23, Şehmus Hazer 2, Wilbekin 13, Sertaç Şanlı 13, Melih Mahmutoğlu 9, Hayes 8, Tarık Biberoviç 13, Mert Emre Ekşioğlu 6, Guduriç 11, Calathes 1

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 10, Yağız Aksu, Needham 5, Berk İbrahim Uğurlu 8, Yiğit Arslan 8, Berkan Durmaz 6, Mitchell 7, Simonovic 19, Kerem Kuthan Konan 2, Samet Yiğitoğlu, Delgado 3

1. Periyot: 32-8

Devre: 61-28

3. Periyot: 79-46

5 faulle oyundan çıkanlar: 32.57 Kerem Kuthan Konan, 35.06 Needham (Beşiktaş Emlakjet)

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i 99-68 yenerek, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Müsabakaya iyi başlayan Fenerbahçe Beko, hızlı hücumlarla maçın başında farkı 11 sayıya (13-2) çıkardı. Pota altında sert savunmayla rakibin sayı atmasını zorlaştıran sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 24 sayı farkla (32-8) önde kapattı.

İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, farkı bir ara 33 sayıya (43-10) kadar çıkardı. Beşiktaş Emlakjet ise rakibin sert savunması karşısında ilk çeyrekte olduğu gibi skor üretmekte zorlandı. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 61-28 önde gitti.

Üçüncü periyotta skor avantajıyla rahat bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe Beko, bu çeyreği de 79-46 galip tamamladı.

Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, farkı bir ara 34 sayıya (84-50) kadar çıkardı. Siyah-beyazlılar, faullerden doğan serbest atışlar ve hızlı hücumlarla aradaki farkı azaltmaya çalışsa da Fenerbahçe Beko müsabakayı 99-68 kazandı.

Fenerbahçe Beko, 18 Şubat Pazar günü oynanacak final maçında Anadolu Efes ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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