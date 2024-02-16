Salon: Karatay Spor ve Kongre Merkezi
Hakemler: Kaan Büyükçil, Ali Şakacı, Hüseyin Çelik
Fenerbahçe Beko: Motley 23, Şehmus Hazer 2, Wilbekin 13, Sertaç Şanlı 13, Melih Mahmutoğlu 9, Hayes 8, Tarık Biberoviç 13, Mert Emre Ekşioğlu 6, Guduriç 11, Calathes 1
Beşiktaş Emlakjet: Mathews 10, Yağız Aksu, Needham 5, Berk İbrahim Uğurlu 8, Yiğit Arslan 8, Berkan Durmaz 6, Mitchell 7, Simonovic 19, Kerem Kuthan Konan 2, Samet Yiğitoğlu, Delgado 3
1. Periyot: 32-8
Devre: 61-28
3. Periyot: 79-46
5 faulle oyundan çıkanlar: 32.57 Kerem Kuthan Konan, 35.06 Needham (Beşiktaş Emlakjet)
Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i 99-68 yenerek, finalde Anadolu Efes'in rakibi oldu.
Müsabakaya iyi başlayan Fenerbahçe Beko, hızlı hücumlarla maçın başında farkı 11 sayıya (13-2) çıkardı. Pota altında sert savunmayla rakibin sayı atmasını zorlaştıran sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 24 sayı farkla (32-8) önde kapattı.
İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, farkı bir ara 33 sayıya (43-10) kadar çıkardı. Beşiktaş Emlakjet ise rakibin sert savunması karşısında ilk çeyrekte olduğu gibi skor üretmekte zorlandı. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 61-28 önde gitti.
Üçüncü periyotta skor avantajıyla rahat bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe Beko, bu çeyreği de 79-46 galip tamamladı.
Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, farkı bir ara 34 sayıya (84-50) kadar çıkardı. Siyah-beyazlılar, faullerden doğan serbest atışlar ve hızlı hücumlarla aradaki farkı azaltmaya çalışsa da Fenerbahçe Beko müsabakayı 99-68 kazandı.
Fenerbahçe Beko, 18 Şubat Pazar günü oynanacak final maçında Anadolu Efes ile karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Emlakjet'i yenerek Türkiye Kupası finaline çıktı - Son Dakika
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Fatma Şahin, ustalık dönemi olarak nitelendirdiği 3'üncü döneminde kente kazandırmayı planladığı projeleri, 2024-2029 Vizyon Toplantısı'nda açıkladı. Şahin, Gaziantep Büyükşehir eliyle inşa edilecek en büyük içme suyu barajı Düzbağ'ın yapımının tamamlanmasıyla Gazi şehirlilerin, büyükşehirler arasında en ucuz suya erişeceğini belirtti.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu, 1 simit ve 1 meyve suyuna 500 lira ödedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ''Bunun adı soygun'', ''Bu dolandırıcılık'' gibi yorumlar yaptı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaydan çektiği İstanbul fotoğrafını paylaştı. Gezeravcı, ''Göğsümü kabartan, gözlerimi dolduran bir andı'' ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden, hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin sır ölümüyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu.
Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan Haberler.com'da Melis Yaşar'a yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki yerel seçimden sonra döviz kurunun nasıl seyredeceğine ilişkin konuştu. Erdoğan, "Seçimlerden sonra döviz kurunda ılımlı bir artış trendi bekliyorum. Seçimden sonra kurda yüzde 15'lik artış bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kocaeli'nin Gebze ilçesinden belediye başkan adaylığını duyurdu. Baş, paylaşımında, "Gebze'den adaylığımı ilan ediyorum. İşçi havzalarının sağ partilerin oy deposu olarak görülüp terk edilmesine asla razı olmayacak ve bu algıyı değiştireceğiz." dedi.
Erzincan'da altın madeni ocağında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden 3'üne ait izlere rastlandı. Heyelan anında toprak kütlesinin sürüklediği iki aracın manganez ocağına düştüğünü değerlendiren ekipler, araçlara ait bazı parçalar buldu. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, kayıp 3 işçi ile 2 aracın bu noktada olduğu ihtimali üzerinde duruyor.
Marmara Denizi'nde 69 metre boyundaki kargo gemisinin batma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Gemideki 6 mürettebattan biri olan Hüseyin Tutuk tarafından olaydan dakikalar önce kaydedilen ve yakınlarına gönderilen videoda, Tutuk'un ''Allah'ım sen yardım et'' dediği duyuluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?