Fenerbahçe Beko vs Beşiktaş Emlakjet maçı ertelendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet arasında 2 Nisan Salı günü oynanması gereken karşılaşma ertelendi.
Basketbol Süper Ligi'nin X hesabından paylaşılan mesajda, derbinin, Beşiktaş'ın BKT Avrupa Kupası'nda Fransa ekibi Mincidelice JL ile 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda yapacağı yarı final serisi üçüncü ve son maçı nedeniyle tehir edildiği belirtildi.
Siyah-beyazlılar, Mincidelice JL takımını mağlup etmesi halinde seriyi 2-1 kazanacak ve Avrupa Kupası'nda finale yükselecek.
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Başköy'de spor'a ve dayanışmaya önem verilen bir iftar yemeği düzenlendi. Yemeğe Başköy Muhtar Adayı ve genç iş insanı Deniz Mobilya Mustafa Kaymak, eski futbolcu ve yönetici Fatih Naziksoy, Kulüp Başkanı Celalettin Altay ve Başköyspor taraftarları katıldı. Eski futbolculardan iş insanı Mustafa Kaymak, muhtar seçilse de seçilmese de her zaman Başköy spora destek olacağını sözünü verdi. Kulüp genel kaptanı Fatih Naziksoy da geceye katılarak destek verdi. Kulüp Başkanı Celalettin Altay, 2023-2024 sezonunda Başköyspor kulübünün güçlü olarak kurulmasında çok emekleri olan Murat Han'a ve takım oyuncusu Hüseyin Kızıl'a teşekkür etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen iftar programı, Başköyspor'un geleceği ve spora olan katkılar hakkında sohbetten sonra sona erdi.
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 32. haftasında Alba Berlin'i 103-68 mağlup ederek galibiyetini aldı. Nigel Hayes-Davis'in attığı 50 sayıyla Euroleague tarihinde bir maçta en fazla sayı atan oyuncu olarak rekor kırdığı maçta Fenerbahçe Beko, üstünlüğünü sürdürdü.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Eurocup yarı final rövanş maçında Fransız rakibi JL Bourg'u 81-72 mağlup ederek seriyi üçüncü maça taşıdı. Maç Sinan Erdem Salonu'nda oynandı ve Beşiktaş'ın başantrenörü Dusan Alimpijevic yönetimindeki takım galibiyete ulaştı.
Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, Nef Vakfı ile birlikte inşa ettikleri konteyner kentte depremzede vatandaşlarla iftar programına katıldı. Başkan Özbek, Kahramanmaraş'ta yapılan çalışmalardan ve bölge halkının ilgisinden memnuniyetini dile getirdi. İftar organizasyonunun ardından başkan ve yönetim kurulu üyeleri depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında TOFAŞ, Bursaspor İnfo Yatırım'ı 95-89 mağlup etti. Maçın hakemleri Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu ve Murat Ciner'di. Bursaspor İnfo Yatırım'da Brown 25 sayıyla öne çıkarken, TOFAŞ'ta Winston 24 sayıyla takımını galibiyete taşıdı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tarihi bir dönemeçten geçtiklerini vurgulayarak, 2 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için, "İnşallah 2 Nisan sadece Fenerbahçe için değil Türk futbolu için bir milat olur" dedi.
Bursaspor Kulübü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a son dönemdeki maddi manevi katkılarından dolayı teşekkür mesajı yayımladı.
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