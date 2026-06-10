Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN Final Maç Programı - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN Final Maç Programı

10.06.2026 23:50
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Basketbol Süper Ligi finalinde Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş GAİN mücadelesinin tarihleri belli oldu.

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN'in karşı karşıya geleceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin maç programı belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği final serisinde oynanacak maçların programı şöyle:

13 Haziran Cumartesi:

20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN

15 Haziran Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN

17 Haziran Çarşamba:

20.00 Beşiktaş GAİN–Fenerbahçe Beko

19 Haziran Cuma (Gerekirse):

20.00 Beşiktaş GAİN–Fenerbahçe Beko

21 Haziran Pazar (Gerekirse):

20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN Final Maç Programı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN Final Maç Programı - Son Dakika
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