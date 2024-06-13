Fenerbahçe Beko'da Melih Mahmutoğlu: Muhteşem bir sezon geçirdik

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'da kaptan Melih Mahmutoğlu, muhteşem bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Play-off finali dördüncü maçında Anadolu Efes'i 80-72 mağlup edip seriyi 3-1'e getirerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe erkek basketbol takımında kaptan Melih Mahmutoğlu, başantrenör Sarunas Jasikevicius ve yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, kupa töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok güzel ve başarılı bir sezon yaşadıklarını belirten Melih Mahmutoğlu, " Türkiye Kupası'nı aldık. THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kaldık. Üzerine de ligde şampiyonluğu kazandık. Muhteşem bir sezon oldu. Belki Avrupa Ligi şampiyonluğu da olabilirdi ama bunlar zamanla olacak şeyler. Sertaç ağabeyim sağ olsun her zaman yanımızda. Onu seviyoruz. Son zamanlarda Fenerbahçe için çok güzel şeyler oluyor. Tekrardan 'İyi ki Fenerbahçeliyim' dediğim zamanları yaşıyoruz. Kongrede güzel bir seçim oldu. Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sarunas Jasikevicius ise şampiyonluğa ulaştıkları için çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Çok çılgın hisler içindeyiz. Son iki maçta böyle bir reaksiyonu bekliyorduk. İlk iki maç belki yanıltıcı oldu. Sezon bitti. Türkiye Ligi'ndeki bütün hedeflerimizi başarmış olduk. Sezonu böyle tamamladığımız için mutluyum." diye konuştu.

Sertaç Komsuoğlu: "İnanılmaz bir kimyamız var"

Bu sezon Türkiye Kupası ile Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak çok büyük bir başarıya imza attıklarını vurgulayan Sertaç Komsuoğlu da şu görüşleri paylaştı:

"Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olduk. Türkiye Kupası'nı aldık, bir tek Avrupa Ligi'ni alamadık. Onu da seneye alacağız. Bunun sözünü bugünden veriyorum. İnşallah seneye tüm kupaları alacağız. Takımımızdan çok memnunuz. Taraftarımız bugün harikaydı. Onlar sayesinde bu kupaları alıyoruz. Buradan tek özrü kızıma gönderiyorum. Onun bugün mezuniyet günüydü, gidemedim. Fenerbahçe aşkı her şeyin önüne geçiyor ama en azından ona kupayı götüreceğim. İnşallah çok güzel günler gelecek. Seçimden sonra kupayla başladık. İnşallah kupalarla taraftarımızı çok mutlu edeceğiz."

Jasikevicius'un Fenerbahçe'ye çok büyük değer kattığını aktaran Komsuoğlu, "Hocamızı çok seviyoruz. Fenerbahçe'ye çok büyük değer kattı. Hocamız, oyuncularımız, teknik heyetimiz, ofis çalışanlarımız, hepsi tam bir takım çalışması içerisinde başardılar bunu. İnanılmaz bir kimyamız var. İnşallah bu kimya bize önümüzdeki yıl Dörtlü Final'de şampiyonluğu getirecek. Şimdi gelecek senenin hedeflerine bakacağız." şeklinde görüş belirtti.