Fenerbahçe Beko'dan EuroLeague Şampiyonluğu - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko'dan EuroLeague Şampiyonluğu

27.05.2025 18:29
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Nigel Hayes-Davis, Fenerbahçe'nin EuroLeague 2025 şampiyonluğunu kutlayarak duygularını paylaştı.

ABU Dabi'de düzenlenen EuroLeague 2025 Final Four'da şampiyon olarak bu kupayı ikinci kez kazanan Fenerbahçe Beko'nun basın mensuplarıyla buluşmasında konuşan Nigel Hayes-Davis, "Özellikle çok inişli çıkışlı bir yıl yaşadıktan sonra; oyuncular, staff, taraftar, artık eğlenme vakti' dedi.

Kutlama etkinlikleri öncesi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen medya buluşmasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 2025 EuroLeague Final Four MVP'si Nigel Hayes-Davis, çok inişli çıkışlı bir yıl yaşadıktan sonra; oyuncular staff, taraftar, artık eğlenme vakti diyerek başladığı konuşmasını MVP seçilmesini değerlendirerek şöyle sürdürdü: "Çok gururluyum. 3 Final–Four oynadım. İlkinde 2 dakika oynadım. 2'ncisini kaybettik. 3'üncü de nazar boncuğu gibi şans oldu. Mutluyum ama aslında daha fazla mutlu olabilirdim. Çünkü çok fazla atış kaçırdım"

Final maçını değerlendiren yıldız oyuncu, "Aslında normal bir maçın içinde olan iniş ve çıkışlar vardı. Saras ve staff'ı çok iyi hazırladı bizi. Maç planının uygulamaya başladık Tabi ki maç içerisinde iyi gidişler, kötü gidişler oluyor. Ama hiçbir noktada kaybedeceğimizi ve bu noktaya gelemeyeceğimizi düşüneceğimiz olumsuz bir şey olmadı" şeklinde konuştu.

Şampiyonluğa uzanan zorlu süreç hakkında da değerlendirmelerde bulunan Nigel, Süper Lig'deki Yalova maçının kırılma noktalarından biri olduğunu belirterek, " Önceki basın toplantısında da bahsetmiştim. Çünkü kazanmayı hak etmediğimiz bir maçı kazandık. Çok kötü oynadık. Ama bir şekilde yolunu bulduk ve kazandık. Sezonunu çoğunda aslında bunu çok fazla kez yaşadık Türkiye Ligi'nde de EuroLeague'de de. Bu da ne kadar karakterli oyunculardan oluşan bir takım olduğumuzu gösteriyor zorlukların üstesinden gelebildik. Play-off'ta da aynı şekilde o karakteri göstererek kazandık" dedi.

Final maçı öncesi yaşadığı duyguları da aktaran Nigel, "Çok duygusaldı, bir gece öncesinden aslında ben bütün duygusallığımı atmış oldum. Herkes bilir ben hep telefonuma notlar yazarım. Hedefler yazarım ve gece 1.30 sıralarında yazdım. Mesajı okudum ve gerçekten çok fazla ağladım. Kazandığımızda ağlayacağımı düşünmüştüm ama o gece ağladığım için o konuyu aradan çıkardım" şeklinde konuştu.

Yıldız basketbolcu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen medya buluşmasında kendi kamerasıyla basın mensuplarının görüntüsünü çekmesini ise şöyle değerlendirdi:

"Youtube kanalım var. Onu büyütmeye çalışıyorum. Hatta Instagram hesabımla aynı. Beklerim herkesin kayıt olmasını. Çarşamba gittiğimizden beri Abu Dabi'ye her gün kayıtlarımızı yaptım ve hedefim de gün gün bunları paylaşmak. Çok fazla şey yaşanıyor kamera arkasında ve saha dışında. Hayat çok güzel, çok güzel anılarla dolu ve bunu herkesle paylaşmak da çok güzel olacak"

Başantrenör Sarunas Jasikevicius ile aralarına çok değişik bir sevgi dili olduğunu söyleyen Nigel, "Dalga geçmek, şakalaşmak bazen hakaret dolu olabiliyor ama tamamen sevgi dili. Onunla gecen yıllar içerisinde ona verdiğim reaksiyonlar o şekilde bazen agresif, bazen şakacı olabiliyor. Paris'te Play-off'ta hatırlarsanız onu soğuksu havuzuna atmıştım" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko'dan EuroLeague Şampiyonluğu - Son Dakika

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