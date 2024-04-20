Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka\'yı 110-77\'lik skorla mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. hafta maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Darüşşafaka'yı 110-77'lik skorla mağlup ederek ligdeki 23. galibiyetini elde etti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik, Göksun Öz
Fenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 17, Sertaç Şanlı 6, Melih Mahmutoğlu 15, Mert Emre Ekşioğlu 9, Amine Noua 11, James Metecan, Scottie Wilbekin 9, Ömer Ege Ziyaettin 3, Nigel Hayes 19, Tarık Biberoviç 5, Dyshawn Pierre 2, Tyler Dorsey 14
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Darüşşafaka: Brendan Adams 10, James Woodard 5, Enes Berkay Taşkıran, Berk Demir 6, Muhsin Yaşar 23, Tolga Kay, Muhammad Ali Rahkman 7, Rijad Aydın, Bora Yaşar 10, Lloyd Pandi 16, Eren Has
Başantrenör: Rüçhan Tamsöz
1. Periyot: 35-20 (Fenerbahçe lehine)
İlk yarı: 57-45 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 84-58 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın evinde Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarının ardından maçın son taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Gaziantep FK, bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
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