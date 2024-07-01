Fenerbahçe Beko, Erten Gazi\'yi transfer etti

Spor

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes formasını giyen Erten Gazi'yi 1 yıllığına renklerine bağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten oyuncunun kariyerine ve özgeçmişine yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"15 Haziran 1997 tarihinde Lefkoşa'da dünyaya gelen 1.91 boyundaki oyuncumuz, her iki guard pozisyonunda forma giyebiliyor. Erten Gazi basketbola 2004 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Güzelyurt Basketbol İhtisas Kulübü'nde başladı. Başarılı oyuncu, 2012-13 sezonunda Anadolu Efes altyapısına katıldı ve 2013-14 sezonundan itibaren iki sezon Pertevniyal forması giydi.

2015-16 sezonunda NCAA'de DePaul Üniversitesi'ne katılan Erten Gazi, iki yıl boyunca bu organizasyonda forma giydikten sonra 2017-18'de Fordham Üniversitesi'ne geçti.

2020 yılında mezun olan Erten Gazi, NCAA kariyerinde 2015-16 sezonunda Big East Konferansı All-Academic Team'e seçilirken, 2019-20 sezonunda George Mason Üniversitesi'ne karşı kaydettiği 22 sayı ve altı ribaunt, kendisinin NCAA kariyer rekoru olarak kayıtlara geçti.

Başarılı sporcu, 2020 yazından bu yana Anadolu Efes forması giyiyordu. Erten, kariyerinde lacivert-beyazlılar ile 44 EuroLeague karşılaşmasında süre buldu.

Erten Gazi, 2023-24 sezonunda Anadolu Efes ile 16 maçta forma giyerken 8.31 sayı, 1.63 ribaund, 0.81 asist ortalamaları üretti. Erten Gazi, milli takımımızı hem alt yaş gruplarında hem de A Takım seviyesinde birçok kez temsil etti.

Erten Gazi, özellikle savunmadaki sertliği ve takımına kattığı enerjiyle tanınan bir isim.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Erten Gazi'ye hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz."