Fenerbahçe Beko EuroLeague'de 2'de 2 Yaptı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko EuroLeague'de 2'de 2 Yaptı

Fenerbahçe Beko EuroLeague\'de 2\'de 2 Yaptı

Fenerbahçe Beko, A. Efes'i 83-78 yenerek EuroLeague'deki ikinci galibiyetini aldı.

10.10.2024 22:55
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THY EuroLeague'in 2. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı A. Efes'i 83-78'lik skorla mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

THY EuroLeague'in 2. haftasında A. Efes ile Fenerbahçe Beko, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi. Müsabakaya etkili başlayan Fenerbahçe Beko, ilk periyotu 27-21 önde kapattı. İkinci periyotta rakibine karşı üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, soyunma odasına 46-37'lik skorla önde girdi. Mücadelenin üçüncü periyotu 60-51 Fenerbahçe üstünlüğüyle geçildi. Son çeyrekte de farkın kapanmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, sahadan 83-78 galip ayrıldı. Fenerbahçe, bu sonuçla EuroLeague'de 2'de 2 yaptı.

Efes'te 21 sayıyla mücadele eden Oturu, maçın en skorer ismi oldu. Fenerbahçe Beko'da ise Colson, 16 sayıyla oynadı.

Öte yandan A. Efes'ten Bryant ile Fenerbahçe'den Tarık Biberovic, üçüncü periyotta yaşadıkları pozisyonun ardından oyundan diskalifiye edildi. Sarı-lacivertlilerde Colson da son periyotta 5 faulle oyun dışında kaldı.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Miguel Angel Perez, Damir Javor, Ioannis Foufis

A. Efes: Larkin 9, Beaubois 11, Nwora 5, Bryant 15, Smits, Thompson 5, Johnson 5, Poirier 3, Doğuş Özdemiroğlu, Ercan Osmani 2, Oturu 21, Willis 2

Başantrenör: Tomislav Mijatovac

Fenerbahçe Beko: Baldwin 13, Melli 2, Sertaç Şanlı 3, Hayes-Davis 11, Tarık Biberovic 7, Hall, Pierre, Guduric 8, Zagars 11, Colson 16, Marjanovic, Birch 10

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 27-21 (Fenerbahçe Beko lehine)

Devre: 46-37 (Fenerbahçe Beko lehine)

3. Periyot: 60-51 (Fenerbahçe Beko lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko EuroLeague'de 2'de 2 Yaptı - Son Dakika

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