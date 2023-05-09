Yunan ekibiyle tartışan Ali Koç, sinirden çılgına döndü!

EuroLeague'de Play-Off serisinin beşinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Olympiakos'a konuk oldu. Temsilcimiz,final serisi beşinci ve son maçında Olympiakos'a 84-72 yenilerek turnuvaya çeyrek finalde veda etti. Karşılaşmada gerilim seviyesi oldukça yüksekti.

HAKEM KARARLARIYLA BAŞLADI

Fenerbahçe cephesi, aleyhine verilen hakem kararlarına tepki gösterdi. Fenerbahçe'nin 8 serbest atış kullandığı ilk yarıda Olympiakos'un 15 serbest atış çizgisine gelmesi olayları başlattı.

KOMSUOĞLU ÇILGINA DÖNDÜ

Fenerbahçeli yönetici Sertaç Komsuoğlu, Olympiakos'un genel menajeri ile sert bir tartışma yaşadı. O esnada tribünler de reaksiyon verdi.

TARAFTARI ŞİKAYET ETTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da, genel menajer ile tartışma yaşadı. Taraftarların davranışlarına öfkelenen Başkan Koç, durumu hakemlere iletti.