Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile Euroleague yarı finalinde karşılaşacak - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile Euroleague yarı finalinde karşılaşacak

Almanya'da düzenlenecek THY Euroleague Final Four'da 6. kez mücadele edecek olan Fenerbahçe Beko, yarı finalde Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, 2015-2019 yılları arasında üst üste 5 kez kaldığı Final Four'da 2017 yılında şampiyonluk yaşadı. Yarı finalin diğer eşleşmesinde Real Madrid ile Olympiakos takımları oynayacak. Finale yükselen takımlar 26 Mayıs Pazar günü şampiyonluk için parkeye çıkacak.

23.05.2024 10:53
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Almanya'da düzenlenecek THY Euroleague Final Four'da 6. kez mücadele edecek olan Fenerbahçe Beko, yarı finalde Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'de bu yıl 6. kez Final Four mücadelesi verecek olan Fenerbahçe yarı finalde Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak. Almanya'nın başkenti Berlin'de yarın TSİ 19.00'da başlayacak müsabaka Mercedes-Benz Arena'da oynanacak. Fenerbahçe, 2015-2019 yılları arasında üst üste 5 kez kaldığı Final Four'da 2017 yılında şampiyonluk yaşadı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 3 kez de final oynadı. Türk Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı yeşil-beyazlılar ise 12 yıl aradan sonra Final Four bileti aldı. Ataman, A. Efes'le 2021 ve 2022'te Euroleague şampiyonluğu yaşamıştı.

Yarı finalin diğer eşleşmesinde Real Madrid ile Olympiakos takımları oynayacak. Finale yükselen takımlar 26 Mayıs Pazar günü şampiyonluk için parkeye çıkacak.

İki takımın Final-Four yolu

Euroleague normal sezonu 23 galibiyet, 11 mağlubiyetle 2. sırada tamamlayan Panathinaikos, play-off çeyrek finalinde Maccabi Tel Aviv ile eşleşti. Sahasındaki ilk 2 maçta birer galibiyet ve mağlubiyet alan Yunan temsilcisi, 5. maça uzayan seride rakibine 3-2'lik üstünlük sağladı. Fenerbahçe ise 20 galibiyet, 14 mağlubiyetle 6. sırada tamamladığı sezonun ardından play-off'ta Monaco ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, 5. maça giden seriyi kazandı.

31. randevu

Fenerbahçe ile Panathinaikos, Euroleague'de bugüne kadar 30 kez karşılaştı. Sarı-lacivertliler 15 kez parkeden galibiyetle ayrılırken, Yunanistan ekibi de 15 maçta üstünlük sağladı. Bu sezon Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakayı Kanarya 83-69'luk skorla kazanırken, Oaka'daki mücadeleyi ise 74-63'lük skorla kaybetti. Sarı-lacivertliler şampiyonluğa ulaştığı 2016-2017 sezonu play-off serisinde Panathinaikos'u 3-0 eleyerek Final Four bileti almıştı.

Jasikevicius ile yükseliş

Sezona Yunan Başantrenör Dimitris Itoudis yönetiminde başlayan sarı-lacivertliler, Euroleague'de 13 maçta 7 yenilgi alırken, kasım ve aralık aylarında yaşadığı mağlubiyet serileri sonrası Itoudis ile yollarını ayırdı. Litvanyalı Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un göreve gelmesiyle birlikte galibiyet yüzdesini arttıran Fenerbahçe, normal sezonda 21 maçın 14'ünü kazandı ve sezonu ilk 6 sıra içinde tamamlayarak play-off oynama hakkı elde etti.

İki takımda öne çıkanlar

Euroleague'de bu sezon Fenerbahçe 84.8 sayı, 33.5 ribaund ve 18.0 asist ortalamalarıyla oynarken; Panathinaikos ise 82.4 sayı, 33.6 ribaund ve 16.8 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Nigel Hayes-Davis 14.1 sayı ortalaması ile takımını sırtlarken, Yunan ekibinde de Kendrick Nunn 15.9 sayı ortalamasıyla oynuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile Euroleague yarı finalinde karşılaşacak - Son Dakika

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