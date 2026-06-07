Fenerbahçe Beko Finale Yükseldi - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko Finale Yükseldi

07.06.2026 22:46
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Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 102-93 mağlup ederek Türkiye Basketbol Süper Ligi finaline çıktı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu

Anadolu Efes: Larkin 12, Weiler-Babb 3, Dozier 15, Ercan Osmani 10, Dessert 15, Beaubois 6, Şehmus Hazer 12, Smits 2, Loyd 16, Erkan Yılmaz 2, Jones

Fenerbahçe Beko: Hall 13, Horton-Tucker 15, Tarık Biberovic 7, Jantunen, Melli 16, Baldwin 32, Onuralp Bitim 7, Metecan Birsen 2, Zagars 3, Birch 7

1. Periyot: 24-25

Devre: 49-44

3. Periyot: 67-63

Normal süre: 87-87

Beş faulle çıkan: 35.18 Tarık Biberovic (Fenerbahçe)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, normal süresi 87-87 tamamlanan play-off yarı final serisi 4. maçında Anadolu Efes'i uzatma sonunda 102-93 mağlup etti.

Bu sonuçla seriyi 3-1 kazanan sarı-lacivertli takım, finale yükseldi. Fenerbahçe, play-off final serisinde Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin kazananıyla şampiyonluk mücadelesi verecek.

Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, ilk bir dakika 20 saniyede 8-0'lık seri yakaladı. Fenerbahçe, dış atışlardan bulduğu basketlerle toparlanırken, Anadolu Efes pota altından skor üretmeye devam etti. Sarı-lacivertli takım, 7. dakikada 20-12 geriye düştükten sonra önemli bir geri dönüşe imza attı. Attığı 13 sayıya karşın lacivert-beyazlılara sadece 2 sayı şansı veren Fenerbahçe, bitime 26 saniye kala skoru 25-22'ye getirdi. Sarı-lacivertliler, ilk periyodu 25-24 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Anadolu Efes, Larkin ve Beaubois'nın kazandırdığı sayılarla etkili olurken, Fenerbahçe ise birçok oyuncusundan skor katkısı aldı. Lacivert-beyazlı takım, uzun bir bölümünü önde götürdüğü bu periyotta Şehmus Hazer'in bitime 2 saniye kala kaydettiği basketle soyunma odasına 49-44 önde gitti.

Dengeli geçen üçüncü periyotta üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, son bölüme 67-63 üstün girdi.

Karşılaşmanın dördüncü çeyreği, sert ve çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu. Her iki takım için de teknik faul kararlarının verildiği periyodun son bölümünde skor üstünlüğü birkaç kez el değiştirdi. Anadolu Efes'te Shane Larkin, bitime 4 saniye kala serbest atış çizgisinden 2'de 1 isabet sağladı ve karşılaşmanın normal süresi 87-87 berabere tamamlandı.

Birinci uzatma bölümünde dış atışlardan çok kritik basketler bulan Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 102-93 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko Finale Yükseldi - Son Dakika

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