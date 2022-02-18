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Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef derbisinde maç durdu - Son Dakika

Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef derbisinde maç durdu

18.02.2022 20:22

- Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef derbisinde maç durdu Basketbol Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde oynanan Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef mücadelesi çıkan olaylardan dolayı durdu.

- Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef derbisinde maç durdu

BURSA - Basketbol Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde oynanan Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef mücadelesi çıkan olaylardan dolayı durdu.

Bursa Tofaş Spor Salonu'nda oynanan Basketbol Bitci Türkiye Kupası Dörtlü Final maçlarının ilki olan Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçının üçüncü periyodunda sahaya atılan patlayıcı madde ve kötü tezahüratlardan dolayı hakem maçı durdurarak, tribünlerin boşatılması kararını verdi. Tribünler boşalınca maçın kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

Dışarıda polis ise geniş güvenlik önlemleri aldı. Taraftarlar tahliye ediliyor.

Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef derbisinde maç durdu
Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef derbisinde maç durdu
Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef derbisinde maç durdu
Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef derbisinde maç durdu
Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef derbisinde maç durdu
Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef derbisinde maç durdu

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Galatasaray, Fenerbahçe, basketbol, Nef, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef derbisinde maç durdu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef derbisinde maç durdu - Son Dakika
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