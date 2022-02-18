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Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef maçına tribünlerin boşaltılması için ara verildi - Son Dakika

Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef maçına tribünlerin boşaltılması için ara verildi

18.02.2022 19:43
Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef maçına tribünlerin boşaltılması için ara verildi

Basketbol erkeklerde Bitci Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef'in maçına, yapılan kötü tezahürat ve saha olayları nedeniyle tribünlerin boşaltılması için ara verildi.

Basketbol erkeklerde Bitci Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef'in maçına, yapılan kötü tezahürat ve saha olayları nedeniyle tribünlerin boşaltılması için ara verildi.

Kupanın yarı finalinde, Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Nef, TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşma, iki takım taraftarlarının yaptığı kötü tezahürat ve çıkardıkları saha olayları nedeniyle sık sık durdu.

Maçın hakemlerinin uyarılarının ardından devam eden karşılaşma, 29. dakikada taraftarlar tarafından atılan patlayıcı maddenin ardından tekrar durdu.

Tribünlerin boşaltılmasına karar verildikten sonra basketbolcular ve hakem heyeti soyunma odasına gitti.

Taraftarların salonu terk etmesinin ardından müsabaka kaldığı yerden devam edecek.

Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef maçına tribünlerin boşaltılması için ara verildi
Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef maçına tribünlerin boşaltılması için ara verildi
Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef maçına tribünlerin boşaltılması için ara verildi
Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef maçına tribünlerin boşaltılması için ara verildi

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Galatasaray, Fenerbahçe, basketbol, Nef, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef maçına tribünlerin boşaltılması için ara verildi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef maçına tribünlerin boşaltılması için ara verildi - Son Dakika
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