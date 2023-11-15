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Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a 31 sayı farkla yenildi - Son Dakika

Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a 31 sayı farkla yenildi

Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız\'a 31 sayı farkla yenildi
15.11.2023 00:57

THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 87-56 yenildi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 8. maçında 3. kez mağlup olurken Kızılyıldız galibiyet sayısını 3'e yükseltti. Oyun kurucu Teodosic, 18 sayıyla maçın en skoreri oldu.

THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmandaKızılyıldız'a 87-56 yenildi. Sırplarda Teodosic, 18 sayıyla maçın en skoreri oldu.

3. MAĞLUBİYET

Bu sonuçla Fenerbahçe 8. maçında 3. kez yenilirken, Kızılyıldız galibiyet sayısını 3'e yükseltti. Sırp ekibinde 36 yaşındaki oyun kurucu Teodosic, 18 sayıyla maçın en skoreri olarak yıldızlaştı. Ev sahibi ekipte Bolomboy 14, Nedovic 12, Lazarevic ve Dos Santos ise 11'er sayıyla galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Bozguna uğradık! Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a 31 sayı farkla yenildi

FENERBAHÇE'DE SADECE HAYES-DAVIS ÇİFT SAYIYA ULAŞTI

Beklentinin altında kalan Fenerbahçe'de ise sadece Hayes-Davis 12 sayı üreterek çift haneye ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, çift maç haftasında bir sonraki müsabakasını 16 Kasım Perşembe günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da İsrail temsilcisi Maccabi Playtika ile yapacak.

Bozguna uğradık! Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a 31 sayı farkla yenildi
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a 31 sayı farkla yenildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a 31 sayı farkla yenildi - Son Dakika
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