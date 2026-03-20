Fenerbahçe Beko, Milano'yu Geçti
Fenerbahçe Beko, Milano'yu Geçti

20.03.2026 23:54
Jasikevicius, motivasyon eksikliğine rağmen Milan'ı 79-75 yenerek galip geldiklerini belirtti.

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 32. haftasında ağırladığı İtalyan temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı 79-75 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, motivasyon anlamında iyi bir noktada olmamalarına rağmen ikinci yarıda oyunu kontrol ederek galip geldiklerini söyledi.

Litvanyalı başantrenör, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda iyi oynayamadıklarını anlatan Jasikevicius, "Takımımızı ve taraftarımızı tebrik ediyorum. Bir kez daha kapalı gişe ile karşılaşmak bizim için çok olumluydu. Böyle ortamlarda her şeyinizi sahaya yansıtmalısınız. Bunu ilk yarıda yapamadık. Rakibimiz üzerimizde baskı kurdu. Buna cevap vermekte zorlandık. İkinci yarıda daha fiziksel oynadık. Oyunu daha iyi kontrol ettik. Kolay bir süreçten geçmiyoruz. Puan durumunda işler böyle olduğunda başantrenörünüzü dinlemek çok da kolay olmuyor. Motivasyon anlamında iyi olduğumuzu söyleyemeyeceğim." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda rotasyonu kıstıklarını belirten 50 yaşındaki başantrenör, "Hall'un yokluğunda Wade Baldwin ve Talen Horton-Tucker çok iyi performans gösteriyor. Bugün rakip savunma, üzerimizde önemli baskı kurdu. İstediğimiz performansı ortaya koyamadık. Ben elimden geldiğince çok sayıda üretken oyuncuyla sahada kalmaya çalışıyorum ama kadromuzda şu anki durum itibarıyla bu kolay olmuyor." şeklinde konuştu.

İlk iki periyotta toplam 29, üçüncü çeyrekte ise 28 sayı üretmeleriyle ilgili bir soruya Jasikevicius, "Basketbolda çok fazla detay var. Bunun öncesinde birlikte mücadele etmek gerekiyor. Bunlar sahaya koyması zor detaylar. İlk yarıda bireysellikle çözüm bulmaya çalıştık. İkinci yarıda oyuncuların bunu değiştirmeye çalışmasından mutluyum. Oyuncularım şampiyon takım karakterine sahip. Basketbol anlamında çok iyi bir noktada değiliz. Birçok sakatlık var. Oyuncularımı anlıyorum. Zorlu bir fikstürümüz var. Mazeret üretmek yerine her zaman daha iyi olmaya çalışmamız gerekiyor." yanıtını verdi.

Poeta: "Üçüncü çeyrekte bize karşı üstünlük kurdular"

EA7 Emporio Armani Milan Başantrenörü Giuseppe Poeta, üçüncü çeyrekte Fenerbahçe'nin gösterdiği performansa karşılık veremediklerini ifade etti.

Fenerbahçe Beko'yu tebrik ederek sözlerine başlayan Poeta, "Takım iyi bir performans gösterdi ama yeterli değildi. Son şampiyon ve lidere karşı oynadık. Maça iyi başladık. Fiziksel oyunlarına karşılık verdik ancak üçüncü çeyrekte bize karşı üstünlük kurdular. Buna karşılık veremedik. Son çeyrekte geri gelmeye çalışsak da istediğimiz sonucu alamadık." diye konuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Milano'yu Geçti - Son Dakika

İzlemeyenler pişman Dün gece neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
İran yeni silahını ilk kez kullandı İran yeni silahını ilk kez kullandı
Savaşta üstünlük el değiştirdi ABD’ye bir günde iki ağır darbe Savaşta üstünlük el değiştirdi! ABD'ye bir günde iki ağır darbe
İstanbul’da facia Bayramın ilk saatlerinde 3 can kaybı İstanbul'da facia! Bayramın ilk saatlerinde 3 can kaybı
Adana’da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Adana'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Şampiyonluk gidince delirdiler Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler Şampiyonluk gidince delirdiler! Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler

23:05
Trump ateşkes kapılarını kapattı, bölge alev alev
Trump ateşkes kapılarını kapattı, bölge alev alev
22:42
Rusya’nın, ABD’ye “Ukrayna şartıyla“ İran’a istihbarat desteğini kesmeyi teklif ettiği öne sürüldü
Rusya'nın, ABD'ye "Ukrayna şartıyla" İran'a istihbarat desteğini kesmeyi teklif ettiği öne sürüldü
22:30
Fitch: Hürmüz Boğazı 6 ay kapalı kalırsa petrol fiyatları ortalama 120 doları görebilir
Fitch: Hürmüz Boğazı 6 ay kapalı kalırsa petrol fiyatları ortalama 120 doları görebilir
22:07
Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın
Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın
22:05
İngiltere, ABD’nin İran’ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi
İngiltere, ABD'nin İran'ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi
21:25
Sakatlıklarla boğuşan Osimhen’e ülkesinde dua desteği
Sakatlıklarla boğuşan Osimhen'e ülkesinde dua desteği
SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, Milano'yu Geçti - Son Dakika
