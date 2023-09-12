Fenerbahçe Beko, Nemanja Bjelica ile yollarını ayırdı

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe Beko'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, 35 yaşındaki Sırp basketbolcu Nemanja Bjelica ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2022-23 sezonu kadrosunda yer alan, daha önceki yıllarda da 2013-2015 sezonları arasında formamızı giyen sporcumuz Nemanja Bjelica ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Nemanja Bjelica'ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe Beko formasıyla geçen sezon 7 EuroLeague maçında boy gösteren Sırp basketbolcu, 2.7 sayı 2.1 ribaunt 0.9 asist ortalamaları ile oynadı.
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