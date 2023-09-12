Fenerbahçe Beko, Nemanja Bjelica ile yollarını ayırdı - Son Dakika

Fenerbahçe Beko, Nemanja Bjelica ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko, Nemanja Bjelica ile yollarını ayırdı
Son Güncelleme: 12.09.2023 14:08

Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi kadro planlaması kapsamında 35 yaşındaki Sırp basketbolcu Nemanja Bjelica ile yollarını ayırdı.

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe Beko'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, 35 yaşındaki Sırp basketbolcu Nemanja Bjelica ile yolların ayrıldığını açıkladı.

2 FARKLI DÖNEMDE FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2022-23 sezonu kadrosunda yer alan, daha önceki yıllarda da 2013-2015 sezonları arasında formamızı giyen sporcumuz Nemanja Bjelica ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Nemanja Bjelica'ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

AVRUPA'DA 7 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe Beko formasıyla geçen sezon 7 EuroLeague maçında boy gösteren Sırp basketbolcu, 2.7 sayı 2.1 ribaunt 0.9 asist ortalamaları ile oynadı.

Nemanja Bjelica, Fenerbahçe Beko, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Nemanja Bjelica ile yollarını ayırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, Nemanja Bjelica ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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