Fenerbahçe Beko, Nemanja Bjelica ile yollarını ayırdı

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe Beko'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, 35 yaşındaki Sırp basketbolcu Nemanja Bjelica ile yolların ayrıldığını açıkladı.

2 FARKLI DÖNEMDE FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko'nun 2022-23 sezonu kadrosunda yer alan, daha önceki yıllarda da 2013-2015 sezonları arasında formamızı giyen sporcumuz Nemanja Bjelica ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Nemanja Bjelica'ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

AVRUPA'DA 7 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe Beko formasıyla geçen sezon 7 EuroLeague maçında boy gösteren Sırp basketbolcu, 2.7 sayı 2.1 ribaunt 0.9 asist ortalamaları ile oynadı.