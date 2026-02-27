Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague Maç Programı Açıklandı - Son Dakika
Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague Maç Programı Açıklandı

27.02.2026 13:23
Fenerbahçe Beko, Maccabi Rapyd ve Hapoel IBI ile Sırbistan ve Bulgaristan'da karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko'nun basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) Maccabi Rapyd ve Hapoel IBI'yle oynayacağı müsabakaların programı belli oldu.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, 33. hafta mücadelesinde deplasmanda Maccabi Rapyd ile karşılaşacak Fenerbahçe Beko, bu müsabakayı 24 Mart Salı günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikolic Hall'da oynayacak.

Sarı-lacivertlilerin 36. hafta mücadelesinde Hapoel IBI'ye konuk olacağı karşılaşma ise 7 Nisan Salı günü Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yer alan ARENA 8888'de yapılacak.

Fenerbahçe Beko, ligin ilk yarısında ev sahibi olarak çıktığı maçlarda her iki İsrail takımıyla Almanya'nın Münih kentinde karşı karşıya gelmişti.

Avrupa Ligi yönetimi, 9 Aralık 2025 tirihinden itibaren İsrail takımlarının iç saha maçlarını kendi sahalarında oynamasına yönelik karar almıştı. Alınan kararın ardından Fenerbahçe Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Avrupa Ligi (EuroLeague), devlet nezdinde bir karar çıkması durumunda maçların İsrail dışında oynamasına izin veriyor. Yani devletimiz, bizim İsrail'e gitmemizde bir sakınca görüyorsa, bu durumda maçlar tarafsız sahada oynanabiliyor. Devletimiz nezdinde böyle bir karar çıkarsa biz de maçlarımızı tarafsız sahada oynamak istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Yapılan girişimlerin ardından Fenerbahçe Beko, İsrail ekipleriyle Sırbistan ve Bulgaristan'da karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

