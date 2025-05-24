Fenerbahçe Beko'nun rakibi Monaco - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko'nun rakibi Monaco

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Fenerbahçe Beko\'nun rakibi Monaco
24.05.2025 09:15  Güncelleme: 09:22
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Fenerbahçe Beko\'nun rakibi Monaco
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THY EuroLeague Final Four'da Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 78-68 yenen Fransa temsilcisi Monaco, finalde yükselerek Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

THY EuroLeague Final Four'da Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 78-68 yenen Fransa temsilcisi Monaco, finalde yükselerek Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

DEV FİNAL YARIN

Karşılaşmaya iki takım da iyi savunmayla başladı. İlk 5 dakika 7-7'lik eşitlikle geçilirken, çeyrek sonunda da denge bozulmadı: 17-17. İkinci çeyrekte Milutinov'la etkili olan Olympiakos, 15. dakikayı 25-24 önde geçti. Mike James'le skor üreten Monaco, soyunma odasına 35-32 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Monaco, Blossomgame'in basketiyle 27. dakikada farkı 13'e (42-55) çıkardı. Bu bölümde Olympiakos'ta devreye Fransız yıldız Fournier girdi. Yunan ekibi, bu oyuncunun üst üste basketleriyle farkı eritirken, son çeyreğe Monaco'un 57-51 üstünlüğüyle girildi.

Son periyoda iyi savunmayla başlayan Monaco, 33. dakikada 13 sayılık avantaj yakaladı: 51-64. Kalan sürede de üstünlüğünü koruyan Fransa temsilcisi, sahadan 78-68 galip ayrıldı ve tarihinde ilk kez finale yükseldi.

Fenerbahçe Beko-Monaco finali, 25 Mayıs Pazar günü TSİ 20.00'de oynanacak. Olympiakos ile Panathinailkos AKTOR ise aynı gün TSİ 17.00'de üçüncülük maçı yapacak.

Salon: Etihad Arena

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Emilio Perez (İspanya), Milan Nedovic (Slovenya)

Olympiakos: Williams-Goss 12, Fournier 31, Papanikolaou 2, Vezenkov 7, Fall 2, Walkup 2, Vildoza, Lee 1, Peters 3, Milutinov 8, McKissic

Monaco: James 17, Diallo 22, Strazel 2, Blossomgame 12, Theis 5, Okobo 7, Loyd, Jaiteh 11, Calathes 2

1. Periyot: 17-17

Devre: 32-35

3. Periyot: 51-57

Fenerbahçe Beko\'nun rakibi Monaco

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko'nun rakibi Monaco - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Karşıyakalı:
    ülkerspor lisansına alarak yarışan beyaz eşyaspor ahahahhaa. avrupanın en çok para harcayarak her sene zarar açıklayan şube 20 senede 1 kupa anca alabildi tam fiyasko milli servete yazık. depremde konteynır ev yardımları isteyince bizim o kadar paramız yok demişti birileri inanılmaz bi şey... 82 2 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Getir su kupayida dünyanın en büyük spor kulübü FENERBAHÇE başarılar... Yurtdışındaki yabancılara yurt içindeki Fransız gtlerine inat getir su kupayı 4 58 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    ülkemize zararlar veren örgüt fonlayıcılarını tutacak değiliz başarılar mokoko ;) 45 1 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    TÜRKİYE ve fransa temsilcimiz monakospora başarılar diliyorum :D:D:D pana sadece 5 dakika hızlı hücumlarla fbyi çok zorladı 10 sayı farkı öyle kapatmıştı. ama yorgun gibilerdi, ikinci yarı 24 saniyeyi ağır tempoda oynayarak harcadılar. fbnin dış şutlar aşırı iyi olmasa bitik panayı bile yenemiyordu nerdeyse monakospor sürpriz olarak finale gelse de, hızlı basket oynayan bi takım ve grupta 2 maçı da kazanmış fbye karşı. 31 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    ülke reklamını yapan takıma bile fesatlık yapan ak makarnalar 1 0 Yanıtla
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