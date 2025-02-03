Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile Deplasmanda Karşılaşıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Fenerbahçe Beko, yarın THY Avrupa Ligi'nde Panathinaikos ile OAKA Arena'da mücadele edecek.

03.02.2025 10:17
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında yarın Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

OAKA Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.15'te başlayacak.

Ligde 1 maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, 23 müsabakada 16 galibiyet, 7 yenilgiyle 2. sırada bulunuyor.

Partizan'ı 27 Aralık'ta deplasmanda 90-81 yenen Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, bu mağlubiyetin ardından 2025 yılında çıktığı 6 karşılaşmayı da galibiyetle tamamladı.

Anadolu Efes, ALBA Berlin, Zalgiris ve Virtus Segafredo Bologna'yı sahasında yenen Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız ve Olympiakos maçlarını deplasmanda kazandı.

24 maçta 14 galibiyet, 10 yenilgisi bulunan Panathinaikos AKTOR ise 5. sırada bulunuyor.

Barcelona ve Baskonia deplasmanlarında üst üste mağlup olan Yunanistan ekibi, ardından oynadığı Zalgiris ve Emporio Armani Milan maçlarını kazanmayı başardı.

Ergin Ataman'ın ekibi, Fenerbahçe Beko'yla biri Dörtlü Final'de olmak üzere oynadığı son 3 maçtan galibiyetle ayrıldı. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Panathinaikos 81-76 kazanmıştı.

İki takım bugüne kadar 38 kez karşı karşıya gelirken bu müsabakalarda Panathinaikos 21, Fenerbahçe Beko 17 galibiyet aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile Deplasmanda Karşılaşıyor - Son Dakika

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