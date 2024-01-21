 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'yı 93-63 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'yı 93-63 mağlup etti

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında sahasında Pınar Karşıyaka'yı 93-63 mağlup etti. İlk periyotta geriye düşen Fenerbahçe Beko, ikinci çeyrekten itibaren üstünlüğü ele geçirdi ve devreyi 45-30 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte farkı açan sarı-lacivertliler, son çeyrekte de üstün bir oyun sergileyerek maçı 93-63 kazandı.

Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka\'yı 93-63 mağlup etti
21.01.2024 - 22:27,
Abone Ol

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Fenerbahçe Beko: Calathes 6, Guduric 4, Melih Mahmutoğlu 11, Yiğit Hamza Mestoğlu 4, Sertaç Şanlı 17, Şehmus Hazer 8, Motley 12, Papagiannis 14, Mert Emre Ekşioğlu 8, Wilbekin 9

Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 2, Thomas Akyazılı 3, Martin 5, Brown 7, Carey 18, McCollum 8, Furkan Haltalı 2, Hilliard 10, Hakan Sayılı 3, Mert Celep 5

1. Periyot: 16-18

Devre: 45-30

3. Periyot: 71-48

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 93-63 mağlup etti.

Müsabakanın ilk periyoduna Pınar Karşıyaka hızlı başladı. İzmir ekibi, Vernon Carey'le birlikte Fenerbahçe Beko'ya karşı pota altında etkili oldu. Johnathan Motley ve Georgios Papagiannis'in oyuna girmesi sonrası hareketlenen sarı-lacivertliler, aradaki farkın artmasına izin vermedi ve maçın ilk çeyreği Pınar Karşıyaka'nın 18-16 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci çeyrekte tempoyu artıran Fenerbahçe Beko, 12. dakikada Melih Mahmutoğlu'nun bulduğu üçlükle karşılaşmada öne geçti: 21-18. Etkili oyununa devam eden sarı-lacivertliler, Scott Wilbekin'in üç sayılık basketiyle birlikte 15. dakikada 8-0'lık seri yakaladı. Oyunun kontrolünü elinden bırakmayan Fenerbahçe Beko, aradaki farkı artırarak soyunma odasına 45-30 önde girdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyrekte, iki takım da özellikle pota altından sayılar buldu. Fenerbahçe Beko, Johnathan Motley'in 29. dakikada serbest atıştan bulduğu sayıyla aradaki farkı 25'e kadar çıkardı: 71-46. Ev sahibi ekip, etkili olduğu üçüncü çeyreği 71-48 önde kapattı.

Son çeyreğe Şehmus Hazer'in smacıyla başlayan Fenerbahçe Beko, maçın geri kalanında rahat bir oyun sergiledi. Sarı-lacivertliler, Sertaç Şanlı'nın üç sayılık basketiyle 38. dakikada aradaki farkı 31'e çıkardı: 89-58. Maçın geri kalanında oyun üstünlüğünü elinden bırakmayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 93-63 kazandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko, Türkiye, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'yı 93-63 mağlup etti - Son Dakika


10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50
Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:29
Depremde enkaz altında vasiyetini kaydeden kadın konuştu Depremde enkaz altında vasiyetini kaydeden kadın konuştu
09:26
Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı

Son Dakika
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:29 Depremde enkaz altında vasiyetini kaydeden kadın konuştu
09:26 Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:15 Seyyar Satıcı, İstanbul'da Vapurdan Düşen Yolcuyu Kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 10:33:59. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'yı 93-63 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement