Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i deplasmanda mağlup etti

Spor

Salon: Wizink Center

Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Mehdi Difallah (Fransa), Milivoje Jovcic (Sırbistan)

Real Madrid: Campazo 6, Hezonja 13, Tavares 14, Llull 17, Yabusele 6, Deck 2, Poirier 8, Musa 13, Causeur, Rodriguez

Fenerbahçe Beko: Sertaç Şanlı 7, Hayes-Davis 17, Noua 2, Dorsey 5, Calathes 12, Motley 10, Wilbekin 12, Papagiannis 4, Tarık Biberoviç 10, Guduric 8, Sestina 2, Yam Madar

1. Periyot: 15-20

Devre: 33-43

3. Periyot: 58-67

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında lider Real Madrid'i deplasmanda 89-79 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım 17. galibiyetine imza atarken, Real Madrid ise 6. kez yenildi.

Fenerbahçe Beko, bir sonraki maçında 14 Mart Perşembe günü evinde bir başka İspanya temsilcisi Valencia Basket'i konuk edecek.