Fenerbahçe Beko Şampiyon! - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko Şampiyon!

19.06.2026 22:50
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Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i 3-1 yenerek Türkiye Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Beşiktaş GAİN'e 3-1 üstünlük kurarak şampiyon olan Fenerbahçe Beko, kupasını aldı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve sarı-lacivertli takımın Beşiktaş'ı 77-75 yenerek şampiyonluğa ulaştığı serinin dördüncü ve son müsabakasının ardından kupa töreni düzenlendi.

Seremonide ilk olarak Beşiktaş kaptanı Yiğit Arslan'a ikincilik ödülü verildi.

Fenerbahçe Beko'da teknik ekip ile basketbolculara madalyaları takdim edildi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, şampiyonluk kupasını kaptan Melih Mahmutoğlu'na verdi.

Melih, büyük bir jest yaparak kariyerini sonlandıran Nando de Colo'yu yanına çağırdı ve iki oyuncu şampiyonluk kupasını beraber havaya kaldırdı.

Büyük sevinç yaşayan sarı-lacivertli basketbolcular, şampiyonluğu Queen'in "We are the champions" şarkısı eşliğinde kutladı.

Final serisinin MVP'si Wade Baldwin

Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü Fenerbahçe Beko'dan Wade Baldwin kazandı.

ABD'li oyuncu, final serisindeki ilk maçta 16, ikinci müsabakada 17, üçüncü karşılaşmada 7 ve dördüncü mücadelede 21 sayı kaydederek şampiyonlukta önemli rol oynadı.

Kaynak: AA

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