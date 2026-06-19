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Fenerbahçe Beko Şampiyon!

Fenerbahçe Beko Şampiyon!
19.06.2026 23:33
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Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı yenerek basketbol liginde şampiyon oldu ve kupa töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, törenle kupasını aldı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, final serisinin 4. maçında Beşiktaş'ı 77-75 mağlup ederek seriyi 3-1 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa töreni gerçekleştirildi. Seremonide ilk olarak Beşiktaş'a ikincilik ödülü verildi. Siyah-beyazlı ekibin kaptanı Yiğit Arslan'a ikincilik şiltini, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Tolga Egemen takdim etti. Platforma daha sonra Fenerbahçeli oyuncular ve teknik heyet gelirken, madalyaları takdim edildi. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, şampiyonluk kupasını kaptan Melih Mahmutoğlu'na verdi. Melih, jest yaparak kupayı Nando de Colo ile birlikte havaya kaldırdı. Sarı-lacivertli basketbolcular büyük coşku yaşadı.

MVP ödülü Baldwin'in

Fenerbahçe Beko'da Wade Baldwin, play-off final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülüne layık görüldü. Baldwin, final serisinde oynanan 4 maçta 15,25 sayı ortalaması yakaladı ve şampiyonlukta önemli rol oynadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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