Fenerbahçe Beko Şampiyonluk Kupasını Aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, törenle kupasını aldı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, final serisinin beşinci maçında Beşiktaş'ı 84-68 mağlup ederek seriyi 4-1 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa töreni gerçekleştirildi. Seremonide ilk olarak Beşiktaş'a ikincilik ödülü verildi. Siyah-beyazlı ekibinkaptanı Yiğit Arslan'a ikincilik şiltini, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay takdim etti. Platforma daha sonra Fenerbahçeli oyuncular ve teknik heyet gelirken, madalyaları takdim edildi. Müsabakayı tribünden takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, şampiyonluk kupasını kaptan Melih Mahmutoğlu'na verdi. Melih, jest yaparak takımdan ayrılan Marko Guduric'i yanına çağırarak kupayı birlikte havaya kaldırdı.

MVP ödülü Khem Birch'in

Fenerbahçe Beko'da Khem Birch, play-off final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülüne layık görüldü. Birch, final serisinde oynanan 5 maçta 11.2 sayı ortalaması yakaladı ve şampiyonlukta önemli rol oynadı.

Guduric'e duygusal veda

Sarı-lacivertli takımda 2017-2019 ve 2020-2025 yılları arasında iki farklı dönemde forma giyen Marko Guduric de takıma ve taraftarlara veda etti. İlk olarak Guduric'in görüntülerinden oluşan görüntüler dev ekrana yansıtılırken, Sırp oyuncu duygusal anlar yaşadı. Tribünler 'Marko Guduric' tezahüratında bulunurken, deneyimli oyuncu da alkışlarla karşılık verdi. Daha sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Guduric'e çerçeveli 23 numaralı Fenerbahçe forması takdim etti. Guduric daha sonra mikrofonla taraftarlara seslenerek, "İlk olarak güzel aileme teşekkür ederim. İnanılmaz bir sezon yaşadık. Tarih yazdık. Gurur duyuyorum. Tüm destekleriniz için teşekkür ediyorum. Her zaman her yerde enbüyük Fener" diye konuştu.

Marko Guduric'i eşi ve çocukları yalnız bırakmadı.

Maurizio Gherardini veda etti

Kupa töreninin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Erkek Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini'ye plaket takdim etti. 2014'ten bu yana birçok pozisyonda görev yapan Gherardini, duygularını paylaştı. Gherardini, "En derin kalbimle teşekkür ederim. Kalbim her zaman sarı-lacivert atacak. Bu inanılmaz kulübe ve taraftarlara teşekkür ediyorum. Her zaman Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Şarkıcılar sahne aldı

Şampiyonluk töreninin ardından konserler düzenlendi. İlk olarak Hande Yener sahne alırken, sevilen şarkılarını söyledi. Daha sonra sırasıyla Ece Seçkin, Murat Dalkılıç ve Kıraç parkeye çıktı. Sarı-lacivertli taraftarlar da şarkılara eşlik ederek, şampiyonluğu kutladı. - İSTANBUL