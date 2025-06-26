Fenerbahçe Beko Şampiyonluk Kupasını Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe Beko Şampiyonluk Kupasını Aldı

26.06.2025 00:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı yenerek Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, törenle kupasını aldı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, final serisinin beşinci maçında Beşiktaş'ı 84-68 mağlup ederek seriyi 4-1 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa töreni gerçekleştirildi. Seremonide ilk olarak Beşiktaş'a ikincilik ödülü verildi. Siyah-beyazlı ekibinkaptanı Yiğit Arslan'a ikincilik şiltini, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay takdim etti. Platforma daha sonra Fenerbahçeli oyuncular ve teknik heyet gelirken, madalyaları takdim edildi. Müsabakayı tribünden takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, şampiyonluk kupasını kaptan Melih Mahmutoğlu'na verdi. Melih, jest yaparak takımdan ayrılan Marko Guduric'i yanına çağırarak kupayı birlikte havaya kaldırdı.

MVP ödülü Khem Birch'in

Fenerbahçe Beko'da Khem Birch, play-off final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülüne layık görüldü. Birch, final serisinde oynanan 5 maçta 11.2 sayı ortalaması yakaladı ve şampiyonlukta önemli rol oynadı.

Guduric'e duygusal veda

Sarı-lacivertli takımda 2017-2019 ve 2020-2025 yılları arasında iki farklı dönemde forma giyen Marko Guduric de takıma ve taraftarlara veda etti. İlk olarak Guduric'in görüntülerinden oluşan görüntüler dev ekrana yansıtılırken, Sırp oyuncu duygusal anlar yaşadı. Tribünler 'Marko Guduric' tezahüratında bulunurken, deneyimli oyuncu da alkışlarla karşılık verdi. Daha sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Guduric'e çerçeveli 23 numaralı Fenerbahçe forması takdim etti. Guduric daha sonra mikrofonla taraftarlara seslenerek, "İlk olarak güzel aileme teşekkür ederim. İnanılmaz bir sezon yaşadık. Tarih yazdık. Gurur duyuyorum. Tüm destekleriniz için teşekkür ediyorum. Her zaman her yerde enbüyük Fener" diye konuştu.

Marko Guduric'i eşi ve çocukları yalnız bırakmadı.

Maurizio Gherardini veda etti

Kupa töreninin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Erkek Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini'ye plaket takdim etti. 2014'ten bu yana birçok pozisyonda görev yapan Gherardini, duygularını paylaştı. Gherardini, "En derin kalbimle teşekkür ederim. Kalbim her zaman sarı-lacivert atacak. Bu inanılmaz kulübe ve taraftarlara teşekkür ediyorum. Her zaman Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.

Şarkıcılar sahne aldı

Şampiyonluk töreninin ardından konserler düzenlendi. İlk olarak Hande Yener sahne alırken, sevilen şarkılarını söyledi. Daha sonra sırasıyla Ece Seçkin, Murat Dalkılıç ve Kıraç parkeye çıktı. Sarı-lacivertli taraftarlar da şarkılara eşlik ederek, şampiyonluğu kutladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe Beko, Khem Birch, Fenerbahçe, Fenerbahçe, Basketbol, Beşiktaş, Sigorta, Türkiye, Tören, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko Şampiyonluk Kupasını Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in “öldürdük“ dediği İranlı komutan Tahran’daki kutlamalarda görüntülendi İsrail'in "öldürdük" dediği İranlı komutan Tahran'daki kutlamalarda görüntülendi
Suç makinesi polisle çatışmaya girdi Suç makinesi polisle çatışmaya girdi
Süper Lig’de yılın transfer sürprizi Yeni sol bek Caner Erkin Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor
Bu saatten sonra kalması mucize Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen’e telefon Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon
Bergüzar Korel’den berrak sularda sade zarafet Bergüzar Korel'den berrak sularda sade zarafet
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a savunma sanayiinde iş birliği çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a savunma sanayiinde iş birliği çağrısı
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid’de aşka geldi Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi
Erdoğan’ın elindeki zarfta ne var İşte olası 2 senaryo Erdoğan'ın elindeki zarfta ne var? İşte olası 2 senaryo

21:21
Araçlara ÖTV düzenlemesi teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi
Araçlara ÖTV düzenlemesi teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
21:07
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü
20:13
Konya’da İHA tarlaya acil iniş yaptı
Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı
18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
10:36
Süper Lig devinden Ferdi Kadıoğlu sürprizi
Süper Lig devinden Ferdi Kadıoğlu sürprizi
10:33
Bir dönemin gençlik idolü Bobby Sherman hayatını kaybetti
Bir dönemin gençlik idolü Bobby Sherman hayatını kaybetti
10:29
18 aylık bebeği yere fırlatıp komaya soktu
18 aylık bebeği yere fırlatıp komaya soktu
10:15
Traktör altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Traktör altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
10:10
Yanardağın içine düşen turistin 4 gün sonra cansız bedeni bulundu
Yanardağın içine düşen turistin 4 gün sonra cansız bedeni bulundu
10:04
Trump’tan ortalığı karıştıracak video: İran’ı otoparka çevirmenin vakti geldi
Trump'tan ortalığı karıştıracak video: İran'ı otoparka çevirmenin vakti geldi
09:50
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ayrılık iddialarına net yanıt
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt
09:50
Dolar ve euro güne yükselişle başladı
Dolar ve euro güne yükselişle başladı
09:40
Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar
Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar
09:13
Erdoğan’ın elindeki zarfta ne var İşte olası 2 senaryo
Erdoğan'ın elindeki zarfta ne var? İşte olası 2 senaryo
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 01:07:39. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko Şampiyonluk Kupasını Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.