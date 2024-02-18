Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i yenerek Türkiye Kupası'nı kazandı - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i yenerek Türkiye Kupası'nı kazandı

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes\'i yenerek Türkiye Kupası\'nı kazandı

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 80-67 yenerek şampiyon oldu. Kupa töreninde Fenerbahçe Beko oyuncuları büyük sevinç yaşadı ve kupayı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun elinden aldı. Maçın en değerli oyuncusu ise Nick Calathes oldu.

18.02.2024 18:17  Güncelleme: 18:18
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Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes'i 80-67 yenen Fenerbahçe Beko, kupasını düzenlenen törenle aldı.

Karatay Spor ve Kongre Merkezi'ndeki müsabakanın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe Bekolu oyuncular ve sarı-lacivertli taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.

Maçın ardından düzenlenen kupa ve madalya seremonisinin başında Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, organizasyonda emeği geçen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a plaket takdim etti.

Ardından organizasyonda final mücadelesi veren Anadolu Efesli oyunculara madalyaları, TBF Yönetim Kurulu üyelerince verildi.

Daha sonra parkeye çıkan Fenerbahçe Bekolu oyuncular, şampiyonluk kupasını TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun elinden aldı.

Final maçının en değerli oyuncusu ise 10 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, 1 top çalmayla mücadele eden Nick Calathes oldu.

Büyük sevinç yaşayan Fenerbahçe Bekolu oyuncular, ellerinde kupayla taraftarlarının bulunduğu tribünleri gezdi, yapılan tezahüratlara eşlik etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i yenerek Türkiye Kupası'nı kazandı - Son Dakika
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