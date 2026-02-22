Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nı Kazandı - Son Dakika
Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nı Kazandı

Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nı Kazandı
22.02.2026 22:42
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş'ı 91-74 yenerek Türkiye Kupası'nın şampiyonu oldu. MVP Tarık Biberovic.

Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş GAİN'i 91-74 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko, kupasını aldı.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki final maçının ardından kupa töreni düzenlendi.

Seremonide ilk olarak Beşiktaş'a ikincilik ödülü verildi. Siyah-beyazlı ekibin kaptanı Yiğit Arslan'a ikincilik şildini, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay takdim etti.

Sarı-lacivertli basketbolcular ve teknik ekibe madalyalarını Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karagöz ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, şampiyonluk kupasını Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu'na takdim etti.

Deneyimli oyuncu, jest yaparak kupayı Tarık Biberovic'e verdi. Tarık'ın kupaya havaya kaldırmasının ardından oyuncular büyük sevinç yaşadı. Sarı-lacivertli basketbolcular, şampiyonluğu taraftarıyla kutladı.

Türkiye Kupası'nın MVP'si Tarık Biberovic

Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü Fenerbahçe Beko'dan Tarık Biberovic kazandı.

Milli basketbolcu, finalde kaydettiği 28 sayıyla şampiyonlukta önemli rol oynadı.

Tarık, çeyrek final maçında 16 sayı, yarı finalde ise 8 sayı üretti.

Kaynak: AA

Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası, Ziraat Bankası, Beşiktaş, Turnuva, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nı Kazandı - Son Dakika

